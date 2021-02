OPPO montre au monde sa recharge sans fil à distance

La recharge à distance sans fil d’OPPO serait déjà prête à être mise en œuvre, selon la marque chinoise elle-même.

Le chargement à distance sans fil est l’une des grandes avancées technologiques qui atteindra très bientôt les terminaux Android avec des paris comme ceux de Xiaomi avec son Mi Air Charge ou de Motorola avec son One Hyper et maintenant ces deux grandes marques sont rejointes par le fabricant chinois OPPO, qui vient de présenter votre propre technologie de charge sans fil, qu’il a baptisé comme «Chargement air sans fil» (recharge d’air sans fil).

OPPO présente sa propre technologie de charge sans fil au monde

Le constructeur chinois OPPO a profité de sa présence dans le Congrès mondial du mobile de Shanghai (MWCS), qui se tient cette semaine dans la ville chinoise, pour mener une démonstration de sa nouvelle technologie de recharge sans fil à distance.

OPPO a publié une vidéo sur le réseau social chinois Weibo, d’une durée de 30 secondes, que nous montre cette nouvelle façon de charger sans fil au travail.

Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment, en amenant le téléphone roulant conceptuel du fabricant chinois, l’OPPO X 2021, sur le tapis de chargement, il commence à se charger et il continue de se charger, même si on le soulève quelques centimètres au-dessus. C’est évidemment l’une des raisons pour lesquelles cette technologie a été appelée « Chargement d’air sans fil ».

OPPO a confirmé que sa technologie Chargement d’air sans fil peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 7,5 W et utilise l’IRM pour éliminer certains des inconvénients des autres technologies de recharge sans fil. En outre, il a également veillé à ce que sa technologie est plus rapide et plus efficace que ses concurrents et, surtout, déjà est prêt à être déployé.

De plus, le fabricant chinois a publié un tweet sur son compte officiel montrant comment fonctionne votre chargement sans fil à distance, indiquant que cette technologie fonctionne sur ou hors axe avec le chargeur pouvant ainsi utiliser le smartphone en même temps qu’il se recharge.

Un examen plus approfondi de la recharge sans fil par air En travaillant sur ou hors axe avec le chargeur, vous pouvez charger et utiliser le smartphone en même temps sans être attaché à un support de charge ou à un câble! 🚫 🔌 # MWC21 # OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs – OPPO (@oppo) 23 février 2021

Tout semble indiquer que cette nouvelle méthode de charge OPPO Il n’a pas autant de portée que les alternatives proposées par Xiaomi et Motorola, étant donné que son champ d’action est limité à la zone située au-dessus du tapis de chargement, bien qu’il faudra attendre pour vérifier Quelle est la portée réelle de la charge à distance sans fil du fabricant chinois.

