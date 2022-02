OPPO lance sa première tablette : écran 120Hz et stylet à moins de 350 euros

L’OPPO Pad dispose d’une batterie de 8 360 mAh avec une charge rapide de 33 W et de quatre haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos.

Hier, OPPO présenté dans la société sa nouvelle famille de terminaux haut de gammele Find X5 et le Find X5 Pro, mais cet événement a également vu la lumière d’un autre des appareils les plus attendus de la firme chinoise, sa première tablette Android, un OPPO Pad doté d’un Écran 11 pouces à 120 Hz, un processeur Snapdragon 870 et avec son propre stylet et cela peut être le vôtre pour moins de 350 euros pour changer.

OPPO Pad : toutes les informations

Tablette OPPO Les caractéristiques Dimensions 252,2 x 163,8 x 7,05 mm

510 grammes Écran LCD 11 pouces

2560 x 1600 pixels

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz

275ppi

luminosité 480nit

rapport 16:10 Processeur Qualcomm Snapdragon 870 RAM 6/8 Go LPDDR4X Système opératif ColorOS pour Pad 12 basé sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

13 MP f/2.2Avant :

8MP f/2.0 La batterie 8 360 mAh

Charge rapide 33W Les autres Crayon OPPO

Haut-parleurs stéréo quadruples

Dolby Atmos

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.1

USB Type-C 2.0

Au niveau de la conception et de la construction, l’OPPO Pad est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et présente une esthétique élégante qui lui donne un look vraiment haut de gamme. Ainsi, on retrouve une façade presque sans cadre avec un trou dans l’écran situé en haut de celui-ci où se trouve la caméra frontale et un dos avec une bande horizontale en haut avec le nom de la marque sérigraphié et sa seule caméra arrière située dans le coin supérieur droit.

OPPO n’a pas lésiné sur les spécifications, puisque sa première tablette Android est équipée d’un écran LCD 11 pouces avec une résolution WQXGA de 2560 x 1600 pixels, une densité de pixels de 275 ppi, un Taux de rafraîchissement de 120 Hzun taux d’échantillonnage tactile de 120 Hz, un Luminosité maximale de 480 nits et un format d’image 16:10.

Le moteur choisi pour déplacer cet appareil a été le Qualcomm Snapdragon 870, un chipset à huit cœurs accompagné de deux versions de mémoire RAM de 6 et 8 Go de type LPDDR4X et de nombreuses autres variantes de stockage interne de 128 et 256 Go de type UFS 3.1, dont aucun ne peut être étendu à l’aide de cartes microSD.

Dans la section photographique, l’OPPO Pad est équipé de deux caméras, une arrière 13 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 qui nous permet d’enregistrer des vidéos en résolution 4K à 30 ips et une caméra frontale de Résolution de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.0 avec lequel nous pouvons enregistrer des vidéos en qualité Full HD à 30 ips.

La première tablette d’OPPO ne manque pas non plus d’autonomie, car elle dispose d’un Batterie de 8 360 mAh avec charge rapide de 33 W.

L’une des caractéristiques les plus importantes de l’OPPO Pad est sa prise en charge de son propre stylet, le OPPO Pencil, un stylet qui prend en charge 4 096 niveaux de sensibilité à la pressionqui peut être fixé à la tablette à l’aide d’aimants, qui a une autonomie de 13 heures sur une seule charge et que, malheureusement, nous devrons acheter séparément.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités de l’OPPO Pad, nous devons souligner qu’il a Wifi 6E, Bluetooth 5.1, quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmosun connecteur USB-C 2.0 et ColorOS pour Pad 12 basé sur Android 11 comme système d’exploitation.

OPPO Pad : disponibilité et prix

L’OPPO Pad a été officiellement présenté en Chine et sera mis en vente dans le pays asiatique le 3 mars à trois couleurs : noir, argent et violet. Les prix du marché de les trois versions disponibles de la tablette OPPO Ils sont les suivants:

OPPO Pad 6/128 Go : 2 299 yuans, environ 325 euros pour changer

OPPO Pad 6/256 Go : 2 699 yuans, environ 382 euros pour changer

OPPO Pad 8/256 Go : 2 999 yuans, environ 425 euros pour changer

Quant aux accessoires du OPPO Pad, la firme chinoise mettra en vente, en plus du OPPO Pencil qui sera au prix de 499 yuans, environ 70 euros pour changerune couverture de clavier qui coûtera 399 yuans, environ 56 euros pour changer.

