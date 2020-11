Oppo Inno Day 2020: voici à quoi ressemble l’Oppo X 2021 avec un écran enroulable

Les pliables étaient hier, maintenant vient le rollable! Au moins Oppo s’y prépare. La société chinoise a présenté l’Oppo X 2021 lors de la soi-disant Inno Day 2020. Il s’agit d’un smartphone avec un écran coulissant.

Les écrans flexibles, tels que ceux utilisés dans le Galaxy Z Flip, permettent de créer de nouveaux formulaires pour les smartphones. En plus des pliables désormais bien connus, des concepts comme l’Oppo X 2021 sont également possibles. Ici, l’écran s’enroule vers le haut ou vers le bas afin de pouvoir offrir une surface plus ou moins grande selon les besoins. Au cours de l’Inno Day, la société chinoise a présenté ce prototype au monde. Il existe même une vidéo pratique dans laquelle l’Oppo X 2021 peut être admiré en action.

Toujours génial une fois enroulé

Contrairement aux pliables de Samsung, Huawei ou Motorola, l’Oppo X 2021 n’a pas besoin d’être ouvert à la main. Au lieu de cela, une simple pression sur un bouton suffit. De minuscules moteurs à l’intérieur étendent ensuite l’OLED à sa taille totale de 7,4 pouces.

Lorsqu’il est fermé, l’écran mesure 6,7 pouces, il n’est donc jamais vraiment petit. Jusqu’à présent, cependant, il s’agissait d’un appareil purement conceptuel, il est donc peu probable qu’il soit sur le marché sous cette forme.

Oppo Apple viendra-t-il en premier?

Oppos AR Glass 2021 a également été présenté à l’Inno Day. Comme son nom l’indique, ce sont des lunettes AR. Lors d’une courte présentation, l’entreprise a montré comment aménager une salle avec des objets virtuels qui sont affichés via les lunettes.

Cette expérience immersive est rendue possible par des panneaux OLED de 0,71 pouce et l’interaction de divers capteurs. Comprend deux caméras fisheye, un capteur de temps de vol pour les informations de profondeur et un capteur RVB.

Selon les rumeurs, Apple prévoit également de sortir des lunettes AR. Oppo pourrait donc mettre son propre modèle sur le marché avant son gros concurrent. Après tout, l’AR Glass 2021 est déjà le deuxième concept de lunettes AR d’Oppo, le prédécesseur a été présenté à l’Inno Day 2019.