Oppo Find X3 Pro, Neo & Lite: spécifications et équipement divulgués avant le lancement

Dans quelques jours, Oppo présentera sa nouvelle série Find X3 – mais les données techniques des nouveaux smartphones ont déjà été divulguées à l’avance.

Apparemment, le fabricant présentera officiellement l’Oppo Find X3 Pro, l’Oppo Find X3 Neo et l’Oppo Find X3 Lite le 11 mars, écrit WinFuture. Les trois appareils diffèrent par leur conception et leur équipement: l’Oppo Find X3 Pro est le smartphone phare avec un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD + de 3216 x 1440 pixels (526 ppp) et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz.

Voici à quel point l’Oppo Find X3 Pro devrait être équipé

À l’intérieur, le processeur haut de gamme Snapdragon 888 fait son travail avec 12 Go de RAM. La mémoire interne est de 256 Go. On dit que l’écran a la certification HDR10 + et abrite un capteur d’empreintes digitales. À l’arrière, l’Oppo Find X3 Pro devrait avoir une caméra quadruple, composée d’un grand angle et d’un ultra grand angle de 50 MP chacun, ainsi que d’un appareil photo périscope de 13 MP et d’un micro objectif de 5 MP. La quad cam devrait prendre en charge un zoom hybride 5x et un zoom numérique 20x.

X3 Neo et X3 Lite sont situés dans le segment de milieu de gamme

L’Oppo Find X3 Neo et le Find X3 Lite, en revanche, appartiennent à la classe moyenne. Le X3 Neo mesure 6,5 pouces et le X3 Lite 6,44 pouces en diagonale, les deux téléphones ont un écran AMOLED avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, tandis que le taux de rafraîchissement devrait être de 90 Hz.

Le Snapdragon 865 (Neo) et le Snapdragon 765G (Lite) sont utilisés comme processeurs, tous deux pris en charge respectivement par 12 Go et 8 Go de RAM. La capacité de stockage interne est de 256 Go et 128 Go. Contrairement au modèle haut de gamme, il ne devrait pas y avoir de caméra périscope, mais la caméra principale devrait accueillir quatre objectifs 64 MP.

Spectacle prévu le 11 mars

Tous les téléphones portables Find-X3 utilisent le réseau cellulaire rapide 5G et disposent d’une batterie de 4500 mAh (Pro et Neo) et de 4300 mAh (Lite). Ils prennent en charge la charge rapide avec 65 watts, mais seule la version Pro peut également être alimentée sans fil. De même, seul le modèle Pro est protégé contre la poussière et l’eau grâce à sa certification IP68.

L’Oppo Find X3 Pro en bleu et argent, le Find X3 Neo en noir et argent et le X3 Lite en bleu, noir et argent seront disponibles à l’achat. Les prix et la sortie ne sont pas encore connus. Les nouveaux appareils doivent être officiellement annoncés le 11 mars.