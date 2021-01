Oppo Find X3 Pro comme microscope? Voilà à quel point l’appareil photo devrait être révolutionnaire

Les nouvelles rumeurs sur l’Oppo Find X3 Pro ont tout pour plaire. Selon une fuite Weibo, l’appareil photo du smartphone dispose d’une technologie révolutionnaire qui permet de prendre des photos comme à travers un microscope. Nous vous expliquons de quoi il s’agit.

L’Oppo Find X3 Pro promet d’être l’un des smartphones les plus excitants en 2021. Selon l’utilisateur Weibo « Digital Chat Station », la caméra à l’arrière pourra prendre des photos avec un grossissement semblable à un microscope. Un nouvel objectif OFILM, qui est entouré d’un flash en forme d’anneau, devrait permettre le zoom puissant. Si la rumeur s’avérait vraie, Oppo révolutionnerait certainement la photographie sur smartphone lorsqu’il s’agira de prendre des gros plans de petits objets.

Oppo Find X3 Pro: deux capteurs de 50 MP pour la caméra quad?

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des rumeurs passionnantes concernant la caméra de l’Oppo Find X3 Pro. Selon le fuyant Evan Blass, il s’agit d’une configuration composée de quatre capteurs. L’objectif principal et l’objectif ultra grand angle seraient chacun basés sur le capteur Sony IMX766 de 50 MP, qui n’a pas encore été officiellement révélé. Il y aura également un téléobjectif de 13 MP avec zoom optique 2x et le nouveau capteur macro 3 MP mentionné ci-dessus avec un grossissement de 25x.

Non seulement l’appareil photo promet des spécifications impressionnantes, mais le reste de l’équipement de l’Oppo Find X3 Pro suggère également un smartphone puissant. Le prochain produit phare serait équipé d’un écran 6,7 pouces 120 Hz, de la nouvelle puce Snapdragon 888 et d’une batterie de 4500 mAh avec une fonction de charge rapide de 65 watts. De plus, le smartphone est probablement compatible 5G et dispose de l’interface utilisateur ColorOS 11 basée sur Android 11 départ usine.

Les prix, sans parler d’une date de sortie spécifique, ne sont pas encore connus. Selon Blass, le dévoilement du produit phare est toujours prévu pour le premier trimestre 2021, le lancement sur le marché suivra au deuxième trimestre.