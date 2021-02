Oppo Find X3 Pro: ce que le microscope phare devrait apporter

L’Oppo Find X3 Pro ne tarde pas à arriver et l’intérêt pour le nouveau produit phare augmente: une fuite révèle désormais les valeurs intérieures.

Les spécifications supposées de l’Oppo Find X3 Pro sont apparues sur une plate-forme de référence et montrent ce qui est censé être dans le produit phare. En conséquence, Oppo s’appuie sur la puce haute performance Snapdragon 888 de Qualcomm, qui est installée dans les versions américaine et asiatique du Galaxy S21 ou du Xiaomi Mi 11, entre autres. La fréquence d’horloge maximale du processeur octa-core est à des vitesses allant jusqu’à 2,84 GHz. Android 11 en combinaison avec l’interface utilisateur ColorOS 11 devrait également être intégré.

Oppo Find X3 Pro avec quadruple caméra et zoom microscope

La fuite étaye encore une fois les rumeurs sur la configuration de la caméra du prochain smartphone Oppo: quatre objectifs doivent servir de caméra principale. Selon la révélation de référence, les objectifs grand angle et ultra grand angle utilisent chacun le capteur Sony IMX766 de 50 MP. De plus, l’Oppo Find X3 aurait un téléobjectif de 13 MP avec un zoom optique 2x. Le zoom macro 25x, censé agrandir les images comme un microscope, devrait également être intéressant.

Selon les rumeurs, l’Oppo Find X3 Pro aurait une mémoire interne de 256 Go. Cela vous donne suffisamment d’espace pour des photos et des vidéos haute résolution. L’entrée de base de données ne révèle pas si vous pouvez étendre la mémoire. En outre, le produit phare Oppo devrait être livré avec 12 Go de RAM et un écran de 6,7 pouces. L’écran OLED doit avoir une résolution de 3216 x 1440 pixels et fonctionner avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

L’Oppo Find X3 Pro devrait apparaître dans ces couleurs (© 2021 Evan Blass / Voix)

Non seulement les spécifications ont fui, mais la conception supposée est également connue depuis un certain temps. Le leaker Evan Blass a montré des images de rendu sur lesquelles l’arrière de l’Oppo Find X3 Pro devrait être vu dans quatre couleurs différentes.

La date de sortie officielle du produit phare n’est pas encore connue, mais la rumeur veut que le lancement sur le marché ait lieu en mars.