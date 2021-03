Oppo Find X3 Lite, Pro & Neo présenté: les nouveaux téléphones portables peuvent le faire

Oppo a officiellement lancé sa nouvelle gamme Find X3, dont l’Oppo Find X3 Pro, un nouveau smartphone phare. Nous avons toutes les informations sur les nouveaux appareils.

L’Oppo Find X3 Lite, l’Oppo Find X3 Neo et l’Oppo Find X3 Pro ont été révélés (via Phandroid). Le point culminant est l’Oppo Find X3 Pro avec un écran AMOLED de 6,7 pouces et une résolution QHD + avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz.

À l’intérieur, le puissant Snapdragon 888 fonctionne avec 12 Go de RAM, tandis que la mémoire interne contient 256 Go. La caméra principale est un objectif ultra grand angle et un objectif grand angle de 50 MP chacun, complétés par un téléobjectif de 13 MP et une caméra de microscope de 3 MP. Une caméra frontale de 32 MP est utilisée pour les selfies.

C’est à l’intérieur du Find X3 Lite et du Find X3 Neo

Le Find X3 Lite et le Find X3 Neo sont légèrement plus petits avec une diagonale d’écran de 6,43 pouces et 6,55 pouces, respectivement, et la résolution ici est Full HD +. Contrairement au modèle phare, le taux de rafraîchissement est légèrement inférieur à 90 Hz. Le Snapdragon 865, qui n’est plus tout neuf, fonctionne dans le Find X3 Neo et la puce de milieu de gamme Snapdragon 765G dans le X3 Lite. De plus, la version Lite doit se contenter de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Android 11 est utilisé comme système d’exploitation, grâce à l’interface utilisateur interne ColorOS 11.1 est ajouté.

Sortie le 1er avril au prix de 449 euros

La capacité de la batterie est de 4300 mAh pour l’Oppo Find X3 Lite et de 4500 mAh pour les deux autres téléphones – les trois modèles prennent en charge une charge rapide avec 65 watts. Mais seul l’Oppo Find X3 Pro est protégé contre la poussière et l’eau grâce à sa certification IP68. L’Oppo Find X3 Lite coûte 449 euros, l’Oppo Find X3 Neo 799 euros et l’Oppo Find X3 Pro 1149 euros. Tous les smartphones seront disponibles en magasin à partir du 1er avril.