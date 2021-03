Oppo Find X3: Date du dévoilement officiel – c’est ce qui nous attend ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

L’un des meilleurs smartphones de l’année écoulée aura bientôt un successeur. Parce que l’Oppo Find X3 Pro est apparemment sur le point d’être dévoilé. Dans un peu plus d’une semaine, il devrait être officiellement révélé pour la première fois, avec les autres modèles de la série.

Selon le fabricant, le dévoilement de la série Oppo-Find X3 aura lieu le 11 mars 2020 – comme on peut le lire à la fois sur le site officiel et dans le tweet suivant:

La société n’a pas encore révélé quels modèles nous attendront ce mardi. Un regard sur les appareils actuels nous permet de supposer une gamme qui se compose de l’Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite. Cela signifierait que chaque modèle de la série Find X2 aurait un successeur direct.

Oppo Find X3 Pro: qui a déjà fui

On en sait beaucoup sur le modèle haut de gamme Oppo Find X3 Pro. Entre autres choses, on peut s’attendre à un design très intéressant. Le fuyard infaillible Evan Blass a déjà publié des images de rendu à la mi-janvier montrant le produit phare. Par exemple celui-ci:



L’Oppo Find X3 Pro sera probablement un véritable accroche-regard (© 2021 Evan Blass / Voice)



Comme l’image le suggère, Oppo a apparemment déployé beaucoup d’efforts pour donner à son prochain modèle haut de gamme un look unique. Le module de caméra semble se fondre parfaitement dans le reste du boîtier.

L’appareil photo quadruple doit non seulement être beau, mais aussi prendre de bonnes photos. Selon les rumeurs, le constructeur parie sur deux Capteurs 50 MP: l’objectif principal et l’objectif ultra grand angle doivent accéder à un Sony IMX 766. Il y aurait à bord un téléobjectif de 13 MP avec un zoom optique 2x et une caméra microscope.

Une autre qualité de l’Oppo Find X3 Pro est apparemment un écran OLED (OLED) de 6,7 pouces à 120 Hz. Le lecteur en discussion est bien sûr le meilleur chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, qui – probablement pris en charge par 12 Go de RAM – devrait assurer des performances optimales. La technologie de charge doit également être extrêmement rapide («SuperVOOC 2.0») – mais cela va sans dire avec les smartphones premium Oppos.





