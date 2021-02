Oppo F19 Pro Plus repéré sur la liste des appareils pris en charge par Google ARCore; pourrait venir avec Snapdragon 888 SoC: Rapport

GOOGLE Enceinte Connectée Intelligente GOOGLE Nest Mini - Anthracite

Simplifiez vos tâches quotidiennes avec l'Assistant Google - Contrôlez vos appareils connectés par commande vocale. - Un son plus puissant et plus riche - Dites simplement "Ok Google…" - Google Nest Mini Un son de qualité, un allié de taille. Les basses de Google Nest Mini sont 2 fois plus puissantes que