Oppo F19 Pro Plus, Find X3, Find X3 Pro repéré sur la liste des appareils pris en charge par Google ARCore: Rapport

10 févr.2021 17:29:14 IST

Oppo devrait bientôt lancer la gamme Oppo F19. La nouvelle gamme pourrait également inclure l’Oppo F19 Pro +. Selon le récent rapport par MySmartPrice, le surnom d’Oppo F19 Pro + a été repéré dans la liste des appareils pris en charge par Google ARCore, suggérant que le téléphone est en cours d’élaboration. La capture d’écran partagée par la publication montrait les surnoms des smartphones Find X3, Find X3 Pro et F19 Pro +. Les spécifications des appareils de la série F19 restent cachées, mais en regardant les détails du Find X3 et du Find X3 Pro, de nombreuses informations sont disponibles.

L’Oppo Find X3 Pro arborera probablement un écran de 6,67 pouces avec une résolution de 1440 x 3216 pixels et un taux de rafraîchissement allant de 10 Hz à 120 Hz. L’alimentation du téléphone serait le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Le téléphone a été vu sur le benchmark Antutu, obtenant un score de 771 491 points lors des tests.

Le Find X3 Pro, en revanche, a été vu sur Geekbench, où il a réussi à obtenir respectivement 4 236 et 13 323 points dans des tests simples et multicœurs. Le Find X3 Pro pourrait être livré avec une configuration à trois caméras, comprenant un capteur principal d’image IMX766 de 50 MP de Sony, un téléobjectif secondaire de 13 MP et un objectif macro de 3 MP.

Selon la rumeur, les deux téléphones hébergeraient une batterie de 4500 mAh qui pourrait comporter à la fois une prise en charge de la charge filaire et sans fil SuperVOOC 2.0 de 65 W.

Citant un rapport précédent, le fabricant chinois de smartphones lancera les OPPO F19 et F19 Pro le mois prochain. Si le lancement se produit, nous pourrions également voir les débuts du modèle OPPO F19 Pro +.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂