Oppo F19 lancé en Inde, prix, spécifications et disponibilité

Oppo a lancé aujourd’hui son nouveau smartphone Oppo F19 de milieu de gamme en Inde. Le nouvel appareil provient de la populaire série F d’Oppo qui comprend également deux autres modèles, dont l’Oppo F19 Pro et l’Oppo F19 +. Notamment, le nouveau téléphone succède à l’Oppo F17 de l’année dernière et dispose d’une fonction Super Nighttime Standby qui réduirait la consommation de la batterie en détectant vos habitudes de sommeil. Voyons le Prix ​​Oppo F19, Caractéristiques, et disponibilité date ci-dessous.

Spécifications du Oppo F19

Le nouvel Oppo F19 est un smartphone de milieu de gamme livré avec des spécifications décentes, notamment un grand écran AMOLED Full HD + de 6,43 pouces (1080 × 2400 pixels), une caméra principale de 48 MP, un stockage embarqué de 128 Go avec Android 11. Le nouvel Oppo F19 également est livré avec une batterie plus grande de 5000 mAh qui prend également en charge une charge rapide de 33 W. Oppo F19 est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 662 octa-core, ainsi que par un GPU Adreno 610 et 6 Go de RAM.

L’appareil fonctionne sous Android 11 avec ColorOS 11.1 en haut. Oppo F19 arbore une configuration de triple caméra arrière comprenant le capteur principal de 48MP, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un jeu de tir macro de 2 mégapixels. Vous obtenez également une caméra selfie perforée de 16 MP à l’avant. L’appareil comprend également un capteur d’empreintes digitales intégré pour un déverrouillage plus rapide et comprend la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le GPS / A-GPS, l’USB Type-C et une prise casque 3,5 mm comme principales options de connectivité.

Prix ​​et date de disponibilité du Oppo F19 en Inde

Le nouveau prix Oppo F19 en Inde est fixé à Rs. 18 990 pour la variante de stockage unique de 6 Go + 128 Go. Le téléphone est actuellement prêt pour la réservation de précommande en Inde via divers canaux en ligne et hors ligne. Le téléphone sera enfin disponible à l’achat dans les options de couleur Midnight Blue et Prism Black à partir du 9 avril.