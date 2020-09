Oppo F17 Pro maintenant disponible à l’achat en Inde, au prix de Rs 22,990

L’équipe de nouvelles de tech207 sept. 2020 13:11:43 IST

La semaine dernière, Oppo a lancé l’Oppo F17 Pro en Inde, qu’il prétend être le téléphone le plus élégant de 2020.

Le smartphone dispose d’un écran Super AMOLED à double perforation et d’une configuration à quatre caméras à l’arrière.

Prix ​​et disponibilité du Oppo F17 Pro

L’Oppo F17 Pro est disponible dans une seule variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, au prix de 22990 Rs. À partir d’aujourd’hui, le smartphone est en vente sur Flipkart, Amazon et la boutique en ligne d’Oppo.

Le smartphone est disponible dans les options de couleur noir mat, bleu magique et blanc métallique.

Spécifications et fonctionnalités de l’Oppo F17 Pro

L’Oppo F17 Pro dispose d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces. Il marche à un chipset MediaTek Helio P95 avec 8 GB de RAM et 128 GB de stockage. Il fonctionne sur ColorOS basé sur Android 11.

Le smartphone mesure 7,48 mm d’épaisseur et est présenté comme le smartphone le plus fin de 2020.

En ce qui concerne la caméra, l’Oppo F17 Pro dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal de 48 MP, une caméra grand angle de 8 MP et deux objectifs mono 2 MP. Le smartphone arbore une double caméra frontale de 16 MP pour les selfies.

Le téléphone contient une batterie de 4000 mAh dotée de la technologie VOOC Flash Charge de 30 W.

.

