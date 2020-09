Oppo F17 Pro, écouteurs Enco W51 lancés en Inde à Rs 22,990, Rs 4,999 respectivement

L’équipe de nouvelles de tech202 sept. 2020 20:11:08 IST

Lors d’un événement virtuel aujourd’hui, Oppo a lancé l’Oppo F17 Pro en Inde. Le smartphone dispose d’un écran Super AMOLED à double perforation et d’une configuration à quatre caméras à l’arrière.

Avec l’Oppo F17 Pro, les écouteurs sans fil Oppo Enco W51 ont également été lancés aujourd’hui.

Prix ​​et disponibilité du Oppo F17 Pro, Enco W51

Oppo F17 Pro offre 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et est au prix de Rs 22,990.

Il est disponible en trois variantes de couleur: noir mat, bleu magique et blanc métallique.

Il sera mis en vente le 7 septembre et est maintenant disponible en pré-commande.

Les écouteurs Oppo Enco W51 sont au prix de Rs 4 999. Ils seront disponibles à l’achat le 7 septembre.

Spécifications du Oppo F17 Pro

Le smartphone dispose d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces. Il marche à un chipset MediaTek Helio P95 et offre jusqu’à 8 Go de RAM et 12 Go de stockage. Il fonctionne sur ColorOS basé sur Android 11.

Le smartphone mesure 7,48 mm d’épaisseur et est présenté comme le smartphone le plus fin de 2020.

En ce qui concerne la caméra, l’Oppo F17 Pro dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal de 48 MP, une caméra grand angle de 8 MP et deux objectifs mono 2 MP. Le smartphone arbore une caméra frontale de 16 MP pour les selfies.

Le téléphone contient une batterie de 4015 mAh dotée de la technologie VOOC Flash Charge de 30 W.

Spécifications du Oppo Enco W51

Ces écouteurs TWS sont livrés avec une annulation active du bruit hybride et une transmission Bluetooth binaurale à faible latence. En termes de batterie, ils offrent une lecture de musique 24 heures sur 24 et prennent en charge la charge sans fil Qi.

Les Enco W51 sont également dotés d’une résistance à la poussière et à l’eau IP54. Il est disponible dans les variantes de couleur blanc polaire et bleu étoilé.

