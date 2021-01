Oppo Band: Le lancement en Europe est apparemment imminent

L’Oppo Band sera-t-il bientôt disponible en Europe? Jusqu’à présent, le tracker de fitness abordable n’était disponible qu’en Chine, mais il a également reçu la certification européenne.

Il y a quelques mois, le fabricant chinois Oppo a présenté un nouveau tracker de fitness intéressant – initialement uniquement pour le marché chinois. Désormais, l’Oppo Band pourrait bientôt apparaître également en Europe. Le brassard de sport a reçu la certification de la Communauté économique européenne, rapporte GizmoChina. Cela ouvre la voie à un démarrage rapide des ventes en dehors de la Chine.

Le Oppo Band bon marché peut le faire

L’Oppo Band propose un écran couleur AMOLED de 1,1 pouce avec une résolution de 126 x 294 pixels. Grâce à une sélection de plus de 160 cadrans de montre différents, vous pouvez concevoir le tracker de fitness selon vos préférences. Le bracelet de fitness dispose de douze modes sportifs à bord, dont la course à pied, l’aviron ou le badminton. De plus, l’Oppo Band mesure votre pouls et peut déterminer la teneur en oxygène du sang, même pendant que vous dormez. La batterie du tracker a une capacité de 100 mAh et, selon le fabricant, devrait durer jusqu’à 14 jours. La charge prend alors environ 1,5 heure.

Date de lancement possible du tracker

En Chine, l’Oppo Band est disponible en trois versions: La version standard y coûte 199 yuans, soit l’équivalent d’environ 25 euros. Il existe également une version mode avec une puce NFC pour 249 yuans (environ 32 euros) et une version sortie pour l’anniversaire d’un anime appelé Oppo Band Eva pour 299 yuans (environ 38 euros). En Europe, seule la version standard sera probablement disponible. On ne sait rien du prix sur le marché international. Le lancement pourrait coïncider avec la présentation de la nouvelle série Oppo Find X3, prévue pour mars. Mais un démarrage plus précoce des ventes est également envisageable.