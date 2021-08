Oppo annonce une caméra améliorée sous l’écran du smartphone

OPPO A53 Menthe Crème - 64 Go - 4 Go de RAM – Écran Immersif 90Hz - Batterie 5000 mAh - Double Haut-Parleur Stéréo - Triple Caméra avec IA - USB-C - Android 10 - Smartphone débloqué 4G

JUSQU'À 2 JOURS D'AUTONOMIE : La batterie longue durée vous permet de sortir de chez vous l'esprit tranquille. En cas de faible batterie, il se recharge également rapidement DOUBLE HAUT-PARLEUR STÉRÉO : Doté de deux haut-parleurs et de la calibration Dirac, le système stéréo offre un son puissant et captivant GRANDE MÉMOIRE EXTENSIBLE : Un espace de stockage insuffisant ? Les 3 emplacements (double SIM + Micro SD) vous permettent d'ajouter jusqu'à 256 Go de stockage supplémentaire ÉCRAN IMMERSIF 90HZ : Grâce au taux de rafraîchissement de 90 Hz, vous pouvez naviguer, regarder des vidéos, jouer à des jeux avec une sensation de fluidité fulgurante TRIPLE CAMÉRA AVEC IA : Avec sa triple caméra doté d'IA, capturer des photos professionnelles en toutes circonstances n'a jamais été aussi simple