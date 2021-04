OPPO A95 5G: le passage à l’écran AMOLED pour améliorer la proposition économique 5G de la marque

Les marques nourrissent bien leurs catalogues pour le milieu de gamme avec la 5G et il y a de plus en plus d’options, parfois pas très différentes pour que l’utilisateur puisse se prononcer sur un minimum de détails. C’est le cas du nouveau OPPO A95 5G, une autre option de ce fabricant dans le milieu de gamme plus standard.

Le nouvel A95 5G boit beaucoup de l’OPPO A93 5G que nous avons vu en janvier dernier. En fait, c’est très similaire à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, mais dans ce cas le processeur est légèrement plus haut et l’écran est AMOLED.

Fiche technique OPPO A95 5G

OPPO A95 5G Dimensions et poids 160,1 x 73,4 x 7,8 mm

173 grammes Écran AMOLED 6,43 pouces

FullHD + (1 080 x 2 400 px) 60 Hz Processeur Dimensity 800U RAM 8 Go LPDDR4x Stockage 128/256 Go Caméras arrière 48 MP f / 1.7

8 MP UGA f / 2.2

Macro 2 MP f / 2.4 Caméra frontale 16 MP Tambours 4 310 mAh + 30 W Système opératif Android 11 + ColorOS 11.1 Connectivité 5G double SIM / 5G / Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth 5.1 / GPS Autres Mini-jack 3,5 mm

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran Prix

Attaque des clones

Si depuis quelques années il n’est plus facile de distinguer un mobile de milieu de gamme sur le plan esthétique, l’OPPO A95 5G rend la tâche difficile avec ses propres prédécesseurs. On voit la même chose dos avec dégradé et le module de caméra en forme de domino dans un coin.

Bien entendu, ce nouveau mobile a un design quelque peu différent de ce module, proportionnellement plus grand et avec une bande en bas. Mais sur le devant on voit aussi le trou sur l’écran à gauche et le menton. Le lecteur d’empreintes digitales est sur l’écran et est assez mince et léger, avec une épaisseur de 7,8 millimètres et 173 grammes de poids (sans avoir un petit écran).

En parlant précisément de l’écran, dans ce cas, l’A95 5G présente un panneau AMOLED 6,43 pouces, contrairement à l’IPS de l’A93. Cravate à la résolution FullHD +, mais a perdu l’occasion de mettre un taux de rafraîchissement plus élevé que le 60 Hz conventionnel.

Passez à MediaTek et à une batterie plus petite

A l’intérieur, dans la partie performance et autonomie, on voit d’autres nouveautés par rapport à la chose précédente. Alors que l’A93 était dans la ligne la moins ambitieuse de Qualcomm pour la 5G, dans le cas de l’A95 5G, nous voyons un MediaTek Dimensity 800U, accompagné de 8 Go de RAM. Le stockage est de 128 Go ou 256 Go, nous verrons donc deux variantes.

La batterie rétrécit légèrement, tout en maintenant une charge rapide. Dans ce cas, nous voyons une pile de 4 310 mAh avec charge rapide de 30 watts, Bluetooth 5.1 et minijack audio.

Sur le plan photographique, ce n’est pas un mobile appelé à se démarquer, voyant un combinaison de caméras très courante:

Capteur principal de 48 mégapixels avec objectif à ouverture f / 1,7.

Grand angle avec capteur 8 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,2.

Macro avec capteur 2 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra frontale avec capteur 16 mégapixels.

Versions et prix du OPPO A95 5G

L’OPPO A95 5G a été présenté en Chine et il reste à voir s’il fera le saut sur le marché international. Il est disponible dans les variantes dont nous avons discuté et dans les couleurs noir, blanc et bleu: