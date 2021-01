OPPO A93 5G: un nouveau milieu de gamme avec un nouveau processeur et une excellente batterie

Qualcomm a déclaré que de «nouvel an, nouveau processeur» commençait ainsi à compléter son catalogue pour le milieu de gamme après avoir annoncé le Snapdragon 888 pour les flagships. Il l’a fait avec le Snapdragon 480, avec lequel ils ont l’intention de démocratiser davantage la 5G et l’un des premiers mobiles qui la porte est le nouveau OPPO A93 5G.

C’est un mobile

Fiche technique OPPO A93 5G

OPPO A93 5G écran LCD LTPS 6,5 pouces

FullHD + (2 400 x 1 080 px), 20: 9

DCI-P3, 405 ppp, 90 Hz Processeur Snapdragon 480 5G RAM 8 Go Espace de rangement 128/256 Go Caméra arrière 48 mégapixels, f / 1,7

Macro: 2 mégapixels

Portrait: 2 mégapixels Caméra frontale 8 mégapixels Tambours 5 000 mAh + 18 W Système opératif Androd 11 + ColorOS 11.1 Connectivité 5G

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS Dimensions et poids 162,9 x 74,7 x 8,4 mm

188 grammes Autres Double SIM, minijack, USB type C, lecteur d’empreintes digitales latéral

Conforme SBC / AAC / APTX-HD / LDAC Prix Environ 255 euros à changer

Se conformer aux tendances

L’OPPO A93 5G répond aux tendances esthétiques qui persistent encore au début de 2021: au moins une variante avec des dégradés (la couleur « Aurora »), un module en forme de domino à un coin et le trou à l’avant pour l’écran, avec un bord inférieur épaissi de ce côté. Le lecteur d’empreintes digitales s’enclenche sur le côté, laissant ainsi un dos clair en l’absence de ne pas l’intégrer dans l’écran.

L’une des raisons de ne pas le faire est d’avoir utilisé une dalle de type IPS, en particulier une LCD 6,5 pouces avec une résolution FullHD +, un rapport hauteur / largeur 20: 9 et une densité de 405 pixels par pouce. Bien sûr, supportant un taux de rafraîchissement de 90 Hz et, selon la marque, couvrant 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et avec une utilisation à 90% de la façade par l’écran.

Un tout nouveau processeur et 5000 mAh

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, ce nouvel OPPO dispose du processeur Snapdragon 480 5G avec 8 Go de RAM, avec une option de stockage de 128 et 256 Go (extensible avec une carte microSD). Bien qu’il ne semble pas être un mobile particulièrement encombrant, l’OPPO A93 5G a de l’espace pour accueillir une batterie de 5 000 mAh, ayant une charge rapide de 18 W.

L’A93 5G est livré avec Android 11 habillé de sa propre couche ColorOS dans sa version 11.1. Bien pourvu de ports et de connexions, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une double carte SIM, qu’il a Bluetooth 5.1 et qu’il a Mini-prise 3,5 mm, bien que oui, au moins dans sa version pour la Chine, il n’y a aucune trace de NFC.

Petite surprise dans la section caméras, vu qu’il s’agit d’un mobile assez basique dans le minimum attendu dans un milieu de gamme. Il dispose de triple caméra arrière Avec une combinaison qui ne vous coûtera pas de deviner, faisant partie de celles qui sont généralement utilisées presque plus pour remplir trois ou quatre caméras à l’arrière que pour la polyvalence:

Principal: capteur de 48 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 1.7.

Portraits: capteur 2 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,4

Macro: capteur 2 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra frontale: capteur 8 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2.0

Versions et prix de OPPO A93 5G

Pour le moment, le nouvel OPPO A93 5G a été présenté en Chine et nous connaissons le prix de ce marché. Sa version de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage commence à partir de 1999 yuans, environ 255 euros pour changer, sans connaître pour le moment le prix du plus basique.

Sera disponible en trois couleurs: Elegant Silver, Dazzle Black et Aurora (argent, noir et dégradé). Nous surveillerons s’il atteint le marché européen et, surtout à quel prix, mettre à jour cet article.

Toutes les informations | OPPO