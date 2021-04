Oppo A74 5G sera lancé en Inde le 20 avril un jour après le lancement de l’Oppo A54 le 19 avril

Oppo A74 5G sera lancé en Inde le 20 avril selon la page officielle de liste Amazon Inde. Oppo devrait également lancer Oppo A54 en Inde un jour après le lancement de l’A74 5G le 19 avril 2021. Notamment, le modèle indien de l’Oppo serait différent de la variante lancée par Oppo plus tôt ce mois-ci au Cambodge et Thaïlande.

La page Amazon Oppo A74 5G n’est actuellement accessible que via l’application mobile Amazon. La page ne révèle pas d’autres détails sur l’appareil, à l’exception de sa date de lancement. Pour rappel, le téléphone lancé au Cambodge et en Thaïlande au prix de 8 999 THB (environ 21 500 Rs) pour la seule variante de stockage de 6 Go de RAM + 128 Go.

Mais on s’attend à ce que la variante indienne puisse différer des autres marchés et que nous pourrions donc également voir une tarification différente. Selon le pronostiqueur Abhishek Yadav, l’Oppo A74 5G pourrait être évalué en Inde sous Rs. 20000 et aura les spécifications et fonctionnalités suivantes.