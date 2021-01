OPPO A55 5G: une autre nouvelle alternative de milieu de gamme plus modeste pour compléter la vitrine 5G d’OPPO

Dans OPPO, ils semblent vouloir compléter leur vitrine de milieux de gamme plus basiques avec le 5G par drapeau, et après l’OPPO A53 5G et l’OPPO A93 5G vient le nouvel OPPO A55 5G. Un mobile pour lequel ils se sont appuyés sur les processeurs MediaTek et qui est une alternative un peu plus basique et économique que l’A93, son prédécesseur le plus récent.

Comme nous allons maintenant le voir dans sa fiche technique, ce que le constructeur a fait est de réduire certains aspects comme l’écran pour qu’il reste comme dit une option plus contenue et moins chère (par rapport à ses camarades de classe de la série A). L’apparence, cependant, est attribuée à l’A93.

Fiche technique OPPO A55 5G

OPPO A55 5G écran LCD LTPS 6,5 pouces

HD + (1 600 x 720 px)

480 nits, 60 Hz Processeur Dimensité 700 RAM 6 Go Espace de rangement 128 Go (jusqu’à 1 To avec microSD) Caméra arrière 13 mégapixels, f / 2,2

Macro: 2 mégapixels, f / 2,4

Portrait: 2 mégapixels, f / 2,4 Caméra frontale 8 mégapixels, f / 2.0 Tambours 5 000 mAh + 10 W Système opératif Androd 11 + ColorOS 11.1 Connectivité 5G

Wi-Fi 5802.11 a / b / g / n / ac

Bluetooth 5.1

GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS Dimensions et poids 163,9 x 75,7 x 8,4 mm

186 grammes Autres Minijack, USB type C, lecteur d’empreintes digitales latéral

Compatible avec SBC, AAC, APTX, APTX-HD, LDAC Prix Environ 203 euros à changer

Le retour à la HD + (que l’on ne comprend pas trop)

Nous avons dit que cela nous rappelait l’A93 car, à part la différence de ton, le dos est un clone de son prédécesseur. C’est encore un autre mobile avec le module de caméra en forme de domino habituel dans un coin et l’avant avec une encoche et un menton en forme de goutte, bien que récemment, le trou dans l’écran soit déjà devenu plus creux.

Dans ce châssis à l’arrière dégradé il s’adapte un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD +, 1 600 x 720 pixels. Quelque chose qui attire l’attention, compte tenu de la démocratisation du FullHD (et même du FullHD +) et du fait que le prix final n’est pas si bas non plus.

Ce panneau est IPS et n’intègre pas le lecteur d’empreintes digitales, qui reste d’un côté. Et dans ce cas, le taux de rafraîchissement (et la réponse tactile) reste à 60 Hz, contrairement à l’A93 5G.

L’engagement envers MediaTek pour démocratiser la 5G

Le processeur qui convient à ce nouveau mobile est le Dimensity 700, l’un des plus récents de MediaTek visant précisément la possibilité d’avoir un support 5G dans des mobiles moins chers. Il est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible avec microSD jusqu’à 1 To.

Pour l’autonomie, l’A55 5G a une batterie de 5000 mAh, avec une charge standard de 10 W.Il n’y a aucune preuve de NFC (pour le moment c’est une version pour la Chine), mais il a une mini-prise de 3,5 mm, et comme vous pourriez le penser, ColorOS 11.1 est le logiciel de la maison qu’Android habille (dans sa version 11).

En photographie pas de surprises. Le capteur principal a une résolution inférieure à celle que nous avons vue dans l’A93 5G, restant à 13 mégapixels, et la triple caméra est complétée par un objectif macro et un appareil photo pour le portrait, avec l’avant comme suit:

Appareil photo principal: capteur 13 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,2 (vidéo jusqu’à 1080p).

Appareil photo macro: capteur 2 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra portrait: capteur 2 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,4.

Caméra frontale: capteur 8 mégapixels avec objectif avec ouverture f / 2.0.

Versions et prix de l’OPPO A55 5G

Pour l’instant, l’OPPO A55 5G a été lancé en Chine au prix d’environ 203 euros pour changer. C’est donc entre l’A93 5G et l’A53 5G, quelque chose qui n’a pas trop de sens en apparence puisque par ses caractéristiques l’A53 5G est un peu mieux que cela.

Pour l’instant, il n’y a qu’une seule version (6 Go de RAM et 128 Go de stockage) et elle est disponible en noir et bleu. Nous attendons avec impatience son arrivée éventuelle sur le marché européen pour mettre à jour cet article.

Toutes les informations | OPPO