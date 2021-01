Oppo A55 5G lancé avec 6 Go de RAM, MediaTek Dimensity 700, batterie de 5000 mAh et plus

Oppo a lancé son dernier smartphone A55 5G en Chine. Le nouvel Oppo A55 5G est livré avec un écran à encoche en forme de goutte d’eau alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 700 associé à 6 Go de RAM. À l’arrière, le téléphone dispose d’une configuration de triple caméra arrière qui comprend la caméra principale de 13 mégapixels.

Le nouvel Oppo A55 5G comprend en outre une prise audio de 3,5 mm ainsi qu’un port USB Type-C pour le chargement. L’appareil est livré avec une batterie de 5000 mAh sans prise en charge de la charge rapide. L’écran est un écran LCD 6,5 pouces 60Hz HD + (720 × 1600 pixels). Oppo A55 5G prend en charge la double SIM et fonctionne sur ColorOS 11 basé sur Android 11.

Le téléphone est livré avec 128 Go de stockage qui peuvent être étendus davantage (jusqu’à 1 To) via une carte micro SD. Le téléphone arbore un appareil photo macro 2MP et un appareil photo portrait 2MP. À l’avance, vous obtenez un appareil photo selfie de 8 mégapixels.

Prix ​​et disponibilité du Oppo A55 5G

Le nouvel Oppo A55 5G répertorié par JD.com au prix de 1599 CNY (environ 18000 roupies) pour la seule option de stockage de 6 Go de RAM + 128 Go. Il est disponible dans les options de couleurs Brisk Blue et Rhythm Black. Aucune information sur sa disponibilité mondiale pour le moment.