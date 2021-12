Oppenheimer de Christopher Nolan recrute Florence Pugh, Rami Malek et Benny Safdie

Florence Pugh, Rami Malek et Benny Safdie ont rejoint le casting du prochain film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Le thriller historique est basé sur la vie du physicien théoricien américain J. Robert Oppenheimer, qui était responsable du développement de la bombe atomique. Peaky Blinders la star Cillian Murphy jouera le personnage principal, avec Emily Blunt jouant sa femme, Katherine « Kitty » Oppenheimer. Christopher Nolan a écrit le scénario, adapté du livre lauréat du prix Pulitzer Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer par Kai Bird et Martin J. Sherwin.

Les derniers ajouts à Oppenheimer Les acteurs déjà étoilés, Florence Pugh, Rami Malek et Benny Safdie, joueront des rôles de premier plan dans le film. Le journaliste hollywoodien a annoncé la nouvelle de cette récente annonce de casting. Florence Pugh incarnera Jean Tatlock, un membre du Parti communiste des États-Unis qui a eu une liaison avec Oppenheimer et a été à l’origine de graves problèmes de sécurité pour le gouvernement. Benny Safdie incarnera le physicien hongrois Edward Teller, également connu comme le père de la bombe à hydrogène. Il était également membre du Manhattan Project, l’initiative de recherche américaine qui a développé la première bombe atomique. Rami Malek a été choisi dans un rôle mystérieux, jouant un scientifique anonyme.

Oppenheimer est encore aux premiers stades de la production, il n’y a donc pas encore de mot sur l’intrigue. Cependant, le film est présenté comme un « thriller épique qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver ». Nolan, Emma Thomas et Charles Roven produisent le film en collaboration avec Universal Studios. Cela met fin au partenariat de dix ans de Nolan avec Warner Bros. Principe le réalisateur n’était pas satisfait du modèle hybride de streaming et de sortie en salles du studio et a ensuite acheté Oppenheimer vers d’autres maisons de production.

En fin de compte, Universal a mis le projet en sac et lui a attribué un budget de 100 millions de dollars. Étonnamment, Oppenheimer le budget est égal à celui du prochain blockbuster DCEU, Le Batman. Il est donc prudent de dire que nous ne devrions pas nous attendre à un simple biopic. Nous attendons avec impatience un autre film de Christopher Nolan avec une intrigue époustouflante et des visuels à couper le souffle. Hoyte Van Hoytema et Ludwig Goransson seront respectivement directeur de la photographie et directeur musical.

Oppenheimer présentera également la première collaboration entre Christopher Nolan et Robert Downey Jr., et les fans sont ravis depuis l’annonce. le Homme de fer La star incarnera Lewis Strauss, le président de la Commission de l’énergie atomique. Strauss a lancé des audiences qui ont remis en question la loyauté d’Oppenheimer envers les États-Unis en raison de ses associations passées avec le parti communiste. Matt Damon incarnera le lieutenant-général Leslie Groves, le directeur du projet Manhattan.

Florence Pugh est actuellement l’une des actrices les plus recherchées à Hollywood. Pugh a épaté le public avec ses formidables performances dans des films comme Milieu et Dame Macbeth. Elle a également remporté une nomination aux Oscars pour avoir joué Amy March dans Petite femme. Rami Malek vient de remporter un Oscar pour Rhapsodie bohémienne et a récemment joué le méchant dans la dernière sortie de James Bond de Daniel Craig, Pas le temps de mourir. Benny Safdie est surtout connu pour co-réaliser Bon temps et Gemmes non coupées avec son frère Josh. Mais Safdie s’est également imposé comme un bon acteur. Il a été vu plus récemment dans Paul T. Anderson’s Pizza à la réglisse et apparaîtra ensuite dans la série Disney+ Obi Wan Kenobi.

