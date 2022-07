Oppenheimer de Christopher Nolan publie son premier teaser et une nouvelle photo de Cillian Murphy

Images universelles

La première bande-annonce d’Oppenheimer est arrivée, la suivante de Christopher Nolan avec Cillian Murphy à la tête d’un large casting d’acteurs. Ensuite, le clip du film accompagné d’une nouvelle image officielle.

© Twitter @OppenheimerFilmOppenheimer de Christopher Nolan publie son premier teaser et une nouvelle photo de Cillian Murphy.

Presque aucun détail n’est connu, mais Oppenheimer Il se positionne comme l’un des films les plus attendus par le public du monde entier. Il s’agit du premier projet mené par Christophe Nolan après son départ de Warner Bros., alors maintenant Images universelles a abrité ses besoins et lui a fourni une véritable distribution de luxe menée par Cillian Murphyque l’on a vu officiellement ce jeudi avec une nouvelle photo et un premier teaser. Ne le manquez pas!

L’intrigue suit Robert Oppenheimer, le physicien américain joué par Murphy. Il se déroulera à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Oppenheimer travaillait au laboratoire de Los Alamos et au célèbre projet Manhattan, développant la bombe atomique. À son tour, il capturera également le traumatisme que le professionnel a acquis lors du lancement de sa création à Hiroshima et Nagasaki, marquant ainsi le reste de sa vie, ainsi que le développement de la bombe à hydrogène pendant la guerre froide.

Son tournage a commencé fin février de cette année, le célébrant avec un premier regard sur Murphy Quoi Oppenheimer, mais ce jeudi matin une nouvelle photo officielle a été présentée, en plus de l’affiche révélée il y a quelques jours. Après quelques mois d’attente, le public peut déjà profiter du teaser avec les premières images animées, montrant un compte à rebours et des explosions provoquées par la bombe créée par le physicien. Vérifiez-le ici maintenant!

En plus de Cillian Murphy dans le rôle de J. Robert Oppenheimer, le casting principal mettra en vedette la présence de Robert Downey Jr., Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Gary Oldman, Matthew Modine, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, Benny Safdie et Josh Peck, entre autres. D’autre part, il a été confirmé que le film sera tourné au format IMAX 70 mm et Ludwig Goransson sera le compositeur de sa bande originale.

+ Quand est-ce que Oppenheimer fait la première

A l’heure où les productions phares de l’industrie ont été touchées et leur sortie modifiée, en l’occurrence sa programmation théâtrale est déjà confirmée depuis un certain temps. Selon les communiqués d’Universal Pictures, le film Oppenheimer sortira dans le monde entier le 21 juillet 2023. Par conséquent, il restera un an pour continuer à connaître plus de détails sur les nouveautés de Christophe Nolan.

