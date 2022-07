Oppenheimer de Christopher Nolan avec Cillian Murphy obtient une bande-annonce

Se concentrant sur l’homme qui est devenu la mort et le destructeur de mondes avec son rôle dans la création de la bombe nucléaire – J Robert Oppenheimer – il marque la dernière collaboration entre Nolan et Murphy.

Le teaser nous montre un aperçu d’Oppenheimer de Murphy et un compte à rebours, peut-être jusqu’au moment fatidique où la première bombe atomique est larguée et où le monde est introduit dans l’ère nucléaire grâce au travail d’Oppenheimer.

Murphy et Nolan ont travaillé ensemble sur un certain nombre de films dans le passé, et le Peaky Blinders le casting a été annoncé à la fin de l’année dernière.

Gagnant du prix Pulitzer de biographie ou d’autobiographie en 2006, le livre de Kai Bird et Martin Sherwin est adapté à l’écran par Nolan et est déjà présenté comme un film incontournable de l’année prochaine.

Là encore, Oppenheimer semble moins bourré d’action et ressemble plus à un regard personnel et approfondi sur l’une des figures les plus influentes de l’histoire.