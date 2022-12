Oppenheimer: Christopher Nolan Movie révèle une nouvelle bande-annonce officielle

Le producteur Images universelles vient de révéler la première bande-annonce officielle de »oppenheimer », le prochain film écrit et réalisé par Christophe Nolan. Protagonisée par Cillian Murphyl’histoire suivra la vie du physicien J. Robert Oppenheimer, mieux connu comme le »père de la bombe atomique ».

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Écrit et réalisé par Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’ est un thriller épique tourné en IMAX qui plonge le public dans le paradoxe palpitant de l’homme énigmatique qui doit risquer de détruire le monde pour le sauver. »

» Oppenheimer » est basé sur le livre acclamé » American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer », écrit par Kai Bird et Martin J. Sherwin. Le film est prévu pour le 21 juillet 2023.

En plus de Murphy dans le rôle-titre, »Oppenheimer » dispose également de la participation de Emilie Blunt comme l’épouse du physicien, Katherine »Kitty » Oppenheimer, Matt Damon comme le général Leslie Groves Jr., directeur du projet Manhattan, et Robert Down Jr. comme Lewis Strauss, commissaire fondateur de la Commission de l’énergie atomique des États-Unis.

Étant une version d’Universal Studios, »Oppenheimer » est le premier film de Christopher Nolan à ne pas être distribué par Warner Bros. depuis »Memento », sorti en l’an 2000. La première bande-annonce du nouveau film est sortie en juillet dernier, mais on ne pouvait le voir qu’aux projections de »Nope », un film de science-fiction et d’horreur réalisé par Jordan Peele.

D’autres acteurs qui font partie de la distribution de »Oppenheimer » sont Florence Pugh comme Jean Tatlock, Benny Safdie comme Edward Teller, Michael Angarano comme Robert Serber et Josh Hartnett comme Ernest Lawrence. Il comprend également Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich, Matthew Modine, Josh Peck, Devon Bostick, David Dastmalchian, Emma Dumont et Olivia Thirlby, parmi beaucoup d’autres.

