Oppenheimer : Christopher Nolan a recréé l’explosion d’une bombe atomique à des fins pratiques uniquement

Le directeur Christophe Nolan vient de dire que pour son prochain film »oppenheimer’‘ a recréé une explosion de bombe atomique sans avoir besoin d’effets CGI. Bien qu’ils n’aient pas utilisé de bombe en tant que telle, Nolan dit qu’il a veillé à ce que la plupart de ses effets soient rendus pratiques.

Dans une interview, le cinéaste a expliqué l’utilisation d’effets pratiques pour une scène du film. « Recréer le test Trinity, la première détonation d’une arme nucléaire, au Nouveau-Mexique sans utiliser d’infographie était un énorme défi à relever. »

» Nous cherchions comment nous pourrions faire de nombreux éléments visuels du film de manière pratique, de la représentation de la dynamique quantique et de la physique quantique au test Trinity lui-même, en passant par la recréation, avec mon équipe, de Los Alamos sur une table au Nouveau-Mexique. , il y avait d’énormes défis pratiques », a expliqué Nolan.

Selon le réalisateur, lui et le superviseur des effets visuels, André Jacksonils cherchaient à utiliser des effets générés par ordinateur, une pratique désormais très courante dans les films.

En plus d’utiliser principalement des effets pratiques, » Oppenheimer » présente un excellent casting, y compris l’acteur populaire Cillian Murphy. Le film de Nolan met également en vedette Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Benny Safdie, Rami Malek, Josh Hartnett, Dylan Arnold, Matthew Modine, Casey Affleck, Jack Quaid, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, David Krumholtz, David Dastmalchian , Josh Peck, Devon Bosticck, Kenneth Branag et Gary Oldman.

Nolan a récemment publié une photo des coulisses du film, révélant le premier regard sur Murphy en tant que J. Robert Oppenheimer, Blunt en tant que sa femme Katherine « Kitty » Oppenheimer et Downey en tant que président de la US Atomic Enemy Commission. , Lewis Strauss.

»Oppenheimer » sortira en salles le 21 juillet 2023.