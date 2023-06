Oppenheimer a donné à Christopher Nolan l’opportunité de faire quelque chose qu’il pense que personne n’a fait auparavant

NOLAN Casque Modulable N100.5 Plus Overland - Nolan

Caractéristiques Techniques : Sécurité : En résine de Polycarbonate Lexan® TM offrant une résistance à de forts impacts pour un poids contenu de 1600g +/-50 Fermeture de la jugulaire par boucle micrométrique Microlock2 qui se compose d'un double système de rétention Modularité : Système d'ouverture Dual Action placé au centre de la mentonnière permettant l'ouverture à l'aide d'une seule main Mécanisme à double action empêchant l'ouverture accidentelle de la mentonnière garantissant une sécurité maximale Système de rotation de la mentonnière avec un innovant système d'ouverture avec la rotation elliptique pour un maximum confort de conduite. Visibilité : Écran clair "Ultrawide" offrant un large champ de vision pouvant être démonté rapidement sans outils et comprend traitement anti-rayures Écran intègrant un système sur l'extérieur qui permet de régler le Pinlock sans avoir besoin de le retirer Livré avec un film Pinlock de série Double écran solaire avec Protection UV400, anti-rayures et anti-buée, facile à déposer, la rétractation est automatique via le bouton Ventilation : 1 entrée d'air au niveau du menton 1 Air Booster à la zone supérieure qui dirige l'air vers les zones les plus importantes 1 extracteur à la partie arrière pour extraire l'air chaud de l'intérieur du casque Intérieurs totalement démontables et lavables fabriqués en tissu micro-perforé à double densité offrant un grand confort lors de toutes conditions météorologiques Collier Roll-Neck équipé d'une insertion réfléchissante augmentant la sécurité active et démontable pour un plus grand confort en été Prédisposition pour installation du système de communication N-Com INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Double Homologation Intégral/Jet (P/J)