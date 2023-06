Opera Aria : qu’est-ce que c’est, comment ça marche et ce que vous pouvez faire avec l’intelligence artificielle basée sur ChatGPT du navigateur

Nous allons vous expliquer comment c’est et comment ça marche Aria, l’assistant d’intelligence artificielle créé par Opera. C’est un chatbot similaire à ChatGPT et Bing Chat, et il est intégré directement dans le navigateur. C’est un chatbot entièrement gratuit et accessible à tous.

Commençons par expliquer exactement ce qu’est ce chat et comment il fonctionne. Ensuite, nous continuerons à vous dire de manière simple comment cela fonctionne à l’intérieur, et nous terminerons en vous disant ses principales fonctions et comment pouvez-vous commencer à le tester.

Qu’est-ce qu’Aria d’Opéra

Aria est le nom du chat d’Intelligence Artificielle créé par Opera pour votre navigateur. C’est un système qui est intégré directement dans le navigateurtout comme le chatbot Microsoft Edge, donc quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour l’ouvrir.

Cela signifie que vous pourrez utiliser toutes les fonctions de cette IA directement depuis n’importe quel onglet. Le chatbot s’ouvrira dans une fenêtre latérale, et vous permettra de faire n’importe quelle requête ou demande de génération de contenu.

Le navigateur compatible avec l’IA d’Opera a été conçu pour nous aider à stimuler la créativité et la productivité lorsque nous naviguons ou travaillons dessus.

C’est un système d’intelligence artificielle basé sur la technologie OpenAI GPTbien qu’il s’agisse d’un système plus similaire à Bing Chat, car lorsque vous poserez des questions, il vous proposera résultats mis à jour. Bien sûr, dans le cas de l’IA d’Opera, lorsqu’elle vous proposera des réponses, elle n’inclura pas de références ou de citations vous indiquant quelles sont ses sources.

Le fait est que maintenant, si vous voulez avoir un navigateur qui intègre un chat d’intelligence artificielle basé sur GPT de manière native et sans extensions, en plus d’Edge, vous aurez également Opera. Et pas que sur PC, car Aria est disponible sur la version desktop et android d’Opéra.

Comment fonctionne Aria d’Opera





Sur le plan esthétique, dans le navigateur Opera, vous verrez un bouton Aria dans la barre latérale gauche. ET lorsque vous cliquez sur le bouton, un panneau s’ouvre côté où vous pouvez commencer à écrire vos invites et vos requêtes. Ainsi, selon ce que vous vous demandez, le chat vous donnera les réponses.

Ce chat d’intelligence artificielle est basé sur la technologie GPT, qui est la même que celle utilisée par ChatGPT et Bing Chat et bien d’autres. Ce GPT a été amélioré avec Opera pour l’étendre avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que l’ajout de résultats à jour directement extraits du Web.

Une autre des technologies de cette intelligence artificielle est Framework Composer d’Opera, qui selon ses créateurs est facilement adaptable. Cela rendra possible se connecter avec d’autres modèles d’IA à l’avenir, ce qui permettra d’intégrer d’autres nouvelles fonctions d’autres IA.

Par conséquent, nous avons ici un framework d’intelligence artificielle basé sur ChatGPT, mais suffisamment flexible pour pouvoir intégrer d’autres alternatives avec lesquelles acquérir de nouvelles fonctionnalités.

L’IA pourra répondre aux questions que vous posez, et vous pourrez poser de nouvelles questions pour que l’IA maintienne le contexte, et si c’est une question basée sur la réponse précédente, elle sache comprendre il. De plus, il sera également capable de reconnaître le contenu de la page sur laquelle vous vous trouvez lorsque vous l’ouvrirez.

Ce que vous pouvez faire avec Aria





Comme nous vous l’avons déjà dit, l’une des choses les plus importantes à garder à l’esprit est que vous avez un accès instantané à cette IA dans le navigateur. Directement en cliquant sur l’icône de chat, ou également en utilisant le raccourci Ctrl + / d’Opéra.

Comme Bing Chat ou ChatGPT, Aria a une fonctionnalité informative importante. vous pouvez poser des questions et il vous répondra expliquant ce que vous voulez savoir. De plus, ce sont des réponses mises à jour, car il obtient le contenu des moteurs de recherche et d’Internet.

De cette façon, vous pourrez leur demander d’expliquer des concepts ou de lever des doutes que vous pourriez avoir. En outre, vous pouvez lui demander de vous l’expliquer de différentes manièresêtre capable de le faire de manière basique, comme un élève du primaire ou l’inverse, en cherchant qu’il le fasse avec un point de vue plus expert.

Aria a également des capacités génératives., ce qui signifie que vous pouvez également lui demander de créer du contenu selon des spécifications que vous ajoutez dans une invite. Cela signifie que vous pouvez demander des textes de caractéristiques spécifiques, des lignes de code, etc.

Cela peut vous aider pour de nombreuses choses, comme créer un fil Twitter pour expliquer des choses, ou même générer des réponses par e-mail ou des e-mails marketing. Comme toujours dans GPT, vous pouvez lui demander de générer ce contenu en s’adaptant à vos besoins, soit avec un ton plus formel ou informel, et avec des styles différents.





Vous pourrez également demander des idées de contenu, des structures de textes et de nombreuses idées qui peuvent vous aider à créer des structures puis à travailler avec elles. Il peut également être utilisé pour se divertir, demander des jeux, proposer des séries ou des films, etc.

Et étant une IA intégrée au navigateur, vous pouvez également faire des demandes liées à la page sur laquelle vous vous trouvez. Par exemple, s’il s’agit d’un article très long, vous pourrez leur demander de vous en faire un résumé ou de générer du contenu à partir du texte du web.

Comment utiliser Aria

Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser Aria est télécharger la dernière version d’opéra du site officiel. Allez sur opera.com et vous y trouverez le lien de téléchargement pour votre appareil. C’est une intelligence artificielle gratuite qui peut déjà être utilisée dans 180 pays.

