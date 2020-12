OpenCritic intègre un avertissement à Cyberpunk 2077 concernant la lecture du titre sur les consoles d’ancienne génération

D’une manière ou d’une autre, même après CD Projekt Red libéré Cyberpunk 2077 après des années d’attente, le titre parvient à susciter beaucoup d’intérêt dans les gros titres.

Pourtant, alors que les anciens titres étaient préoccupés par les retards et les hypothèses, la spéculation et l’anticipation générale des utilisateurs enthousiastes à l’idée de se lancer dans la prochaine grande aventure fantastique de CDPR, les titres post-lancement ont pris un virage décisif vers le négatif.

Cyberpunk 2077 a libéré, et il l’a fait dans un état franchement controversé, au mieux; les bugs sont endémiques dans le titre, et ils sont beaucoup moins amusants que Roach coincé au sommet d’une maison.

Les quêtes principales ne peuvent pas être terminées car les PNJ restent coincés dans les entrepôts, ce qui oblige les joueurs à rejouer de longs segments et des batailles de boss dans l’espoir que les déclencheurs fonctionneront comme prévu, les armes sortent, les éléments de l’interface utilisateur restent bloqués à l’écran jusqu’à ce que le titre soit complètement redémarré , et c’est globalement probablement une expérience plus buggée que ARK: Survival Evolved a déjà été.

Ceci, cependant, est juste pour la version PC, avec laquelle les consoles de nouvelle génération partagent les bogues. La génération moderne de consoles offre une expérience bien pire, même si vous collez les lunettes roses sur vos yeux.

Consoles en panne, pop-in flagrant qui surprend les joueurs de la pire façon possible, les textures ne se chargent tout simplement pas; il est prudent de dire que le titre fonctionne à peine sur PlayStation 4 et Xbox One, voire pas du tout, et cela s’ajoute à tous les bogues signalés par PC.

OpenCritic l’a considéré comme suffisamment controversé pour mériter son propre avertissement sur leur page, informant les consommateurs que le titre joue très différemment sur la génération actuelle de consoles, et pas de la manière la plus agréable.

Nous ajoutons un avertissement à la page Cyberpunk 2077 concernant les versions Xbox One et PS4. pic.twitter.com/fZ57F6BHWJ – OpenCritic (@Open_Critic) 14 décembre 2020

Une conversation intéressante a ensuite eu lieu, au cours de laquelle les utilisateurs ont noté d’autres expériences de lancement horribles, et si ceux-ci ont reçu ou non un avertissement similaire. Vous pouvez lancer une fléchette sur une planche de lancements d’Electronic Arts au cours de la dernière année et réussir à atterrir dans une mauvaise passe.

Pourtant, CD Projekt Red semble avoir su que la génération moderne de consoles allait être particulièrement rude; par conséquent, pourquoi ils n’ont pas inclus ces copies pour que les journalistes et les médias les examinent. Ainsi, beaucoup affirment que le CDPR a intentionnellement joué un rôle insensé quant au mauvais fonctionnement des consoles.

Nous ne mettons pas cet avertissement en réponse à des bogues ou des problèmes de performances. Nous faisons confiance aux critiques pour les dénoncer. Nous avons ajouté cet avertissement en raison des pratiques trompeuses entourant la distribution des copies d’avis et de son impact sur la perception du jeu. pic.twitter.com/M49u6zUfv6 – OpenCritic (@Open_Critic) 14 décembre 2020

C’est un coup particulièrement dur pour CD Projekt Red qui, franchement, beaucoup ont du mal à comprendre le raisonnement derrière ces pratiques, car il semble mépriser la bonne volonté que CDPR a généré après une décennie de travail acharné et de persévérance.

Franchement, l’ensemble de l’incident semble à courte vue et tout à fait décevant. En espérant que le CDPR pourra trouver un moyen de regagner sa réputation.