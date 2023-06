OpenAI Classifier : qu’est-ce que c’est, comment ça marche et comment utiliser ce détecteur de textes fait avec ChatGPT

Nous allons vous expliquer qu’est-ce que c’est et comment utiliser OpenAI AI Text Classifier, un outil créé pour pouvoir identifier les textes écrits avec l’intelligence artificielle, comme ChatGPT. C’est un outil créé par les créateurs de cette IA populaire, il promet donc d’être assez fiable pour détecter les textes créés avec GPT et d’autres technologies d’intelligence artificielle.

C’est un outil totalement gratuit, même si vous aurez besoin d’un compte OpenAi pour pouvoir l’utiliser. Nous commencerons l’article en vous expliquant de quoi il s’agit et comment il fonctionne ou les limites que vous avez. Et puis, nous terminerons en vous expliquant comment l’utiliser.

Qu’est-ce que le classificateur de texte AI

Nous vivons une révolution de l’Intelligence Artificielle, avec des chatbots comme ChatGPT, Google Bard ou Bing Chat étant capables de créer toutes sortes de contenus. Et parmi les contenus que vous pouvez créer, il y a la possibilité d’écrire des devoirs scolaires ou faire des travaux qu’un humain est censé faire.

Dans un contexte où de plus en plus d’étudiants utilisent ChatGPT pour leur travail, les enseignants et autres professionnels peuvent avoir du mal à distinguer quand quelque chose a été écrit avec l’IA. et c’est là que l’outil Open AI entre en jeu.

Classificateur de texte IA fr un détecteur de textes créés par intelligence artificielle. Ses créateurs affirment qu’il peut distinguer le texte qui a été créé avec différents modèles d’IA pour générer des textes, y compris ChatGPT. Vous collez simplement le texte que vous souhaitez identifier et il vous dira s’il est fait par l’IA ou par des humains.

Ce classificateur de texte pas totalement fiable, bien que l’entreprise promette de l’améliorer. Il peut donner des faux positifs, notamment lorsqu’il s’agit d’identifier le texte de l’IA, donc il vous dira toujours qu’il a probablement été créé par l’un ou l’autre, mais il ne dira rien.

Comment fonctionne le classificateur OpenAI

Ce classificateur est un modèle de langage d’intelligence artificielle basé sur GPT, donc à l’intérieur, il est très similaire à ChatGPT. La différence est que ce modèle a été formé pour détecter les textes écrits par l’IAet les distinguer de ceux créés par les gens.

Pour cette formation, des textes créés par des humains et ceux créés par l’intelligence artificielle sur le même sujet ont été utilisés. Ces textes ont été compilés à partir de diverses sources écrites par l’homme, y compris les données de pré-formation elles-mêmes et les démonstrations humaines des instructions envoyées à InstructGPT.

En plus de cela, il a été formé pour pouvoir détecter différents modèles de langage par IA, à la fois ceux créés par OpenAI lui-même et d’autres développés par d’autres entreprises et organisations. Dans cet outil, le seuil de confiance a été ajusté pour maintenir le taux de faux positifs à un faible niveau. Cela signifie qu’un texte n’est marqué comme probablement écrit par l’IA que si le classificateur est très confiant.

Essentiellement, ce que fait ce système est rechercher des modèles d’écriture dans un texte qui correspondent à ceux que ChatGPT et d’autres IA utilisent habituellement lorsqu’ils parlent de certains textes. Parce que lorsqu’il s’agit d’écrire un mot après l’autre et de s’exprimer, les IA peuvent le faire différemment des humains.

Quant à son fonctionnement technique, il a été simplifié au maximum. C’est une toile avec une boîte, et Il vous suffit de coller un texte et de cliquer sur le bouton analyser. Ensuite, le classificateur analysera le contenu du texte, comment il est écrit, et vous dira s’il pense qu’il a été généré par l’IA.

Limites du classificateur de texte AI

Cet outil de classification des textes et de détection de ceux écrits par l’IA a sept limites essentielles que vous devez prendre en compte. Ce sont des limitations qui peuvent le rendre moins fiable, c’est-à-dire que nous vous en parlons ci-dessous :

Taille du texte envoyé : Il n’est pas fiable avec des textes de moins de 1 000 caractères, il vaut donc mieux vérifier ceux qui en ont plus que ce chiffre.

: Il n’est pas fiable avec des textes de moins de 1 000 caractères, il vaut donc mieux vérifier ceux qui en ont plus que ce chiffre. pas toujours fiable : Parfois, le classifieur peut donner des faux négatifs, et classer un texte écrit par l’IA comme écrit par un humain.

: Parfois, le classifieur peut donner des faux négatifs, et classer un texte écrit par l’IA comme écrit par un humain. Langue du texte : L’outil a été entraîné pour analyser des textes en anglais, et ses performances chutent considérablement dans d’autres langues. Il n’est pas non plus fiable pour le code.

: L’outil a été entraîné pour analyser des textes en anglais, et ses performances chutent considérablement dans d’autres langues. Il n’est pas non plus fiable pour le code. textes prévisibles : Pas très fiable pour les textes prévisibles. Par exemple, s’il y a une liste avec des nombres premiers ou des choses qui sont logiques et qui seront les mêmes, peu importe qui les écrit, alors cela ne fonctionnera pas bien.

: Pas très fiable pour les textes prévisibles. Par exemple, s’il y a une liste avec des nombres premiers ou des choses qui sont logiques et qui seront les mêmes, peu importe qui les écrit, alors cela ne fonctionnera pas bien. Texte pouvant contourner le classificateur : Un attaquant peut éditer les textes de manière à contourner le classifieur. L’outil peut être recyclé en fonction de ces attaques, mais pas toujours à temps.

: Un attaquant peut éditer les textes de manière à contourner le classifieur. L’outil peut être recyclé en fonction de ces attaques, mais pas toujours à temps. Textes avec des thèmes secondaires : Pour ce classificateur, des ensembles de textes de nombreux types de sujets importants ont été utilisés. Cependant, ces classificateurs basés sur des réseaux de neurones peuvent ne pas bien fonctionner avec des textes sur des sujets très différents de ceux utilisés.

: Pour ce classificateur, des ensembles de textes de nombreux types de sujets importants ont été utilisés. Cependant, ces classificateurs basés sur des réseaux de neurones peuvent ne pas bien fonctionner avec des textes sur des sujets très différents de ceux utilisés. Textes écrits par des enfants: Les textes écrits par des mineurs ne sont pas toujours faciles à détecter comme des textes humains, car il existe une manière très différente d’écrire.

Comment utiliser le classificateur de texte AI

Pour utiliser ce classificateur de texte généré par l’IA, vous devez aller directement sur leur site officiel sur la page platform.openai.com/ai-text-classifier. À l’intérieur ici, connectez-vous avec votre compte OpenAI et vous y accéderez.





Une fois à l’intérieur, collez le texte que vous voulez dans la zone de texte Texte qui apparaît sur la page. Lorsque vous le faites, cliquez sur le bouton soumission que tu as juste en dessous





Et c’est tout, en quelques secondes, le Web analysera le contenu du texte, recherchera des modèles similaires à la façon dont les IA écrivent, puis il vous dira ci-dessous en anglais s’il considère qu’il est possible qu’il ait été généré par l’intelligence artificielle.

