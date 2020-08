Opel Vivaro-e a déjà des prix disponibles pour le Portugal

Opel a annoncé les prix du fourgon électrique Vivaro-e, qui sera disponible en quatre variantes de carrosserie, deux niveaux d’équipement et un total de 28 versions.

Le premier fourgon électrique d’Opel, Vivaro-e, est maintenant disponible à la commande chez les concessionnaires de la marque officielle, les premières unités devant arriver en novembre.

Selon le type d’utilisation, l’Opel Vivaro-e sera proposée en deux capacités de batterie, 50 kWh et 75 kWh, qui permettent des autonomies jusqu’à 230 km ou 330 km, respectivement.

Pour répondre aux différents besoins d’exploitation, le commercial électrique de taille moyenne de la marque allemande est disponible en quatre variantes de carrosserie – Cargo, Double Cab, Platform et Combi – et en deux niveaux d’équipement dans le fourgon (Essentia et Enjoy). Au total, l’offre comprendra 28 versions différentes.

Le moteur électrique du Vivaro-e développe une puissance maximale de 100 kW et un couple de 260 Nm, offrant des performances supérieures à celles de la plupart des véhicules utilitaires électriques.

Opel Vivaro-e

La vitesse maximale est limitée électroniquement à 130 km / h, permettant un fonctionnement sans contraintes sur autoroute, respectant les limites légales, tout en préservant l’autonomie.

Batterie avec garantie de huit ans

Pour recharger la batterie, Opel annonce plusieurs options, d’une box murale à une borne de recharge rapide ou encore une connexion domestique.

L’utilisation d’une borne de recharge rapide de 50 kWh permet de récupérer jusqu’à 80% de la capacité de la batterie de 50 kWh en 30 minutes environ, en prolongeant cette opération de 15 minutes si le véhicule est équipé d’une batterie de 75 kWh.

Opel Vivaro-e

Opel propose des chargeurs embarqués qui garantissent que la charge a lieu dans les plus brefs délais et que la batterie (couverte par une garantie de 8 ans / 160000 km) a une longue durée de vie.

Sur le marché portugais, le nouveau Vívaro-e sera équipé de série d’un chargeur de bord monophasé de 7,4 kW, offrant en option un chargeur de bord triphasé de 11 kW.

Pour maximiser la facilité d’utilisation de Vívaro-e, «OpelConnect», l’application «myOpel» et les services «Free2Move» – la marque de mobilité du Groupe PSA – proposent des solutions spécifiques pour les véhicules électriques. Les services sont disponibles via des applications pour appareils mobiles.

Capacité de charge inchangée

Avec une hauteur maximale de 1,9 mètres, l’Opel Vivaro-e a été conçue pour offrir une capacité de transport presque similaire à la version équivalente avec un moteur à combustion interne. La marque annonce des valeurs de charge utile allant jusqu’à 1275 km et des poids bruts de 2800 kg ou 3100 kg.

Vivaro-e est disponible en trois longueurs de corps. La version L1 de 4,6 mètres remplit la gamme entre les segments de transport de fourgons et de passagers. Avec un diamètre de braquage de seulement 11,3 m, il est également extrêmement maniable dans les espaces restreints.

Le système FlexCargo, qui permet d’augmenter l’espace de chargement côté passager avant grâce à un filet de séparation articulé, offre la possibilité d’augmenter le volume de chargement utile à 5,1 m3.

Cette solution assure le transport d’objets d’une longueur maximale de 3,32 m. Les versions «L2» (4,95 m) et «L3» (5,30 m) ont des volumes de charge utile maximum de 5,8 et 6,6 m3.

Technologiquement avancé

Comme les variantes avec moteurs à combustion interne, l’Opel Vivaro-e peut être équipé de systèmes avancés d’aide à la conduite. En plus de l’affichage tête haute, le Vivaro-e comprend l’alerte de trajectoire de détour, la reconnaissance étendue des feux de circulation, l’alerte de fatigue du conducteur, le programmateur de vitesse semi-adaptatif, l’alerte de collision avant imminente et le freinage d’urgence automatique.

Les systèmes Radio Multimédia et Multimédia Navi Pro du Vivaro-e disposent d’un grand écran tactile de 7,0 pouces. Les deux intègrent les principales fonctions du téléphone via Bluetooth, avec commande vocale, et sont entièrement compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto.

Opel Vivaro-e

En termes d’autonomie, les versions Essentia du fourgon proposent deux places dans la cabine, disponibles à partir de 39 180 euros. L’équipement Enjoy est associé aux trois sièges, proposé à partir de 40 480 euros.

L’offre de la marque allemande comprend également des versions cabine double avec six sièges, le niveau d’équipement Enjoy, et des prix à partir de 43 500 euros.

Afin de répondre à des besoins de transformation spécifiques, Vivaro-e est également commercialisé en version Plateforme, avec un niveau d’équipement Essentia, et des prix à partir de 40 440 euros.

La gamme est complétée par des versions de neuf sièges, dans les trois longueurs de carrosserie, appelées Combi, disponibles à partir de 47 770 euros.

