Opel Vivaro 1.5d 120 Ch Enjoy L2: Troisième Génération

Dans la troisième génération de l’Opel Vivaro, la version la plus vendue sera le châssis moyen (L2), analysé ici avec un moteur diesel de 120 ch et un niveau d’équipement Enjoy.

Avec l’acquisition d’Opel par le groupe PSA, le partenariat avec l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a pris fin pour le développement et la production de véhicules utilitaires de taille moyenne.

En conséquence et pour des raisons de synergies, la troisième génération de Vivaro a été mise à disposition sur la base de la plate-forme moderne EMP2.

Pour la première fois, l’offre de ce modèle comprend, pour la première fois, trois longueurs de carrosserie – 4,6 mètres, 4,95 mètres et 5,3 mètres – au lieu des deux précédentes.

Opel Vivaro Cargo L2

Mais maintenant, seule une hauteur de plafond de 1,9 mètre est disponible dans la plupart des variantes. En plus du fourgon cargo fermé, la gamme comprend une cabine multiplace jusqu’à six places, un châssis-cabine et une variante passagers Combi.

Système Flexcargo

D’une manière générale, la troisième génération de Vivaro est plus courte et plus étroite que la précédente et la largeur entre les passages de roue a également diminué, mais le volume de la charge utile est légèrement plus élevé, grâce à une petite augmentation de la hauteur intérieure et à un encombrement réduit. par les passages de roues.

Pour optimiser l’espace de chargement, Vivaro propose également le système pratique FlexCargo côté passager, qui comprend un couvercle sur la cloison entre le compartiment à bagages et la cabine pour permettre le transport d’objets plus longs.

Dans le design extérieur, Vivaro se caractérise par des proportions équilibrées et des projections de corps courtes, l’association visuelle avec la marque allemande étant assurée par la calandre avant.

Profitez du niveau

L’habitacle offre une ambiance chaleureuse et agréable, tandis que la position de conduite offre un confort similaire à celui d’un passager léger. Les sièges sont ergonomiques, avec toutes les commandes visibles et à portée de main du conducteur.

Trouver la meilleure position de conduite n’est pas compliqué, grâce à la possibilité de régler la hauteur, l’inclinaison et la portée du siège. En revanche, le volant est fixe.

La position de conduite surélevée garantit une bonne visibilité sur la route et les conditions de circulation, bien que les rétroviseurs extérieurs puissent avoir des dimensions plus grandes ou un double champ. Pour surmonter cette limitation, l’alerte d’angle mort est disponible, bien que ce soit une option.

Beaucoup d’espace de stockage

Le tableau de bord, légèrement surélevé, offre une bonne lecture, tandis que la console centrale comprend un écran tactile, qui permet de gérer la radio, le téléphone et d’accéder aux paramètres du véhicule.

A noter également la possibilité de rabattre le dossier du siège passager, permettant la création d’un bureau pour documents, d’un ordinateur portable ou d’une tablette.

L’espace de rangement ne manque pas, depuis un petit compartiment sous le siège central, en passant par les sacs sur les portes, la boîte à gants ou le réceptacle sur la console centrale.

Sur le marché national, Vivaro Cargo est disponible en deux niveaux d’équipement: Essentia et Enjoy. Toutes les versions ont une porte latérale coulissante, radio Bluetooth avec USB, airbag conducteur et passager, programmateur de vitesse avec limiteur, aide au démarrage des collines.

Large liste d’options

La version Enjoy, qui correspond à l’unité testée, ajoute le siège passager double, la climatisation, les capteurs de stationnement arrière, le système d’infodivertissement multimédia avec un écran tactile de sept pouces, les capteurs de pluie et de lumière.

Cette disposition peut également être renforcée avec plusieurs options, dont le siège deux passagers avec compartiment de rangement (455 €), porte latérale à ouverture électrique (495 €), capteurs de stationnement avant et arrière avec alerte d’angle mort, rétroviseurs feux électriques et antibrouillard chauffants (595 €) ou caméra arrière à 180 ° (370 €).

Moteur de 120 ch

La version la plus populaire de la gamme Vivaro Cargo sera le châssis moyen (L2) avec une longueur extérieure de 4,95 mètres.

La soute offre un volume utile de 5,3 m3, grâce à la combinaison d’une longueur intérieure de 2,51 mètres, d’une largeur de 1,28 mètre et d’une hauteur de 1,22 mètre.

En cas de besoin, le système pratique FlexCargo est disponible, ce qui permet d’augmenter la longueur intérieure à 3,67 mètres et le volume utile à 5,8 m3.

L’accessibilité est assurée par des portes battantes arrière, qui peuvent s’ouvrir jusqu’à 180 °, et une porte latérale coulissante. Le plan de chargement est à 54 centimètres du sol.

Dans le chapitre mécanique, l’un des moteurs disponibles est le 1.5 D 120 ch, qui, associé à une boîte manuelle à six rapports, offre un bon compromis entre performances et consommation (6,4 l / 100 km enregistrés par l’ordinateur de bord.

Quant au prix, le Vivaro Cargo 1.5D 120 ch L2 Enjoy est proposé à partir de 30 430 euros, alors qu’il peut atteindre 32 345 euros à partir de l’unité testée.

Fiche technique

Prix 30430 € (32345 € unité testée) Moteur 4 CIL; 1499 CC; 120 CV; 3500 tr / min Diffusion Vers l’avant; 6 Vel; Homme Poids 1656 kilogrammes Longueur / Longueur / Alt. 4,95 / 2,01 / 1,93 m Consommation 6,0 L / 100 KM (WLTP) / (Essai 6,4 l / 100 KM) Émissions 158 G / KM IUC 53 euros

Équipement

Porte latérale coulissante, radio Bluetooth avec USB, airbag conducteur et passager, programmateur de vitesse avec limiteur, aide au démarrage en côte, siège passager double, climatisation, capteurs de stationnement arrière, système d’infodivertissement multimédia avec écran tactile capteurs de pluie et de lumière de sept pouces.

