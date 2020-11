Opel Astra. Mises à jour de la future génération (également) avec la nouvelle façade Vizor

Opel se prépare à lancer la huitième génération d’Astra, qui devrait adopter une signature visuelle similaire à celle du nouveau Mokka et utilisera une évolution de la plate-forme EMP2 du groupe PSA. Le lancement est prévu pour 2022, avec des moteurs à trois et quatre cylindres.

La huitième génération de l’Opel Astra adoptera la nouvelle philosophie de conception de la marque allemande, créée avec le SUV Mokka.

Le nouveau visage d’Opel se distingue par la partie avant, appelée «Opel Vizor», qui ressemble à une visière de protection d’un casque, ajoutant la calandre, les phares et le logo de la marque dans un seul module.

Opel GT X expérimental

Opel dit que l’inspiration pour le concept initial de cette solution est venue de la première génération du Manta. Pour les nouveaux modèles, les concepteurs d’Opel ont complètement réinventé la calandre Manta, qui avait des modules de phares doubles sur une surface noire, encadrée par une étroite barre chromée.

Le «Vizor» des nouveaux Mokka et Astra s’étend sur une surface le long de l’avant du véhicule, juste sous le capot, élargissant visuellement et organisant toute la section avant avec un nombre réduit d’éléments. Dans le «Vizor», l’emblème de la foudre Opel domine le centre de l’ensemble.

LIRE TROP

Avec moteurs thermiques et électriques. La nouvelle Opel Mokka a déjà des prix pour le Portugal

Le look Opel «Vizor» deviendra la signature de tous les modèles Opel tout au long des années 2020, y compris la nouvelle Astra, qui doit être introduite en 2021 et lancée commercialement en 2022.

Nouvelle génération en 2022

La huitième génération du modèle de la famille Opel partagera la plate-forme et les principaux composants de la future Peugeot 308, mais aura une identité visuelle spécifique, faisant référence à l’univers de la marque Rüsselsheim.

Ainsi, il faut s’attendre à ce que la nouvelle Opel Astra présente une image extérieure très différente de la Peugeot 308, comme c’est déjà le cas avec l’Opel Corsa et la Peugeot 208.

Opel Mokka

La génération actuelle d’Astra et d’Insignia sont les derniers modèles Opel qui n’ont pas encore eu l’influence du groupe PSA, car ils ont été conçus sous la direction de General Motors.

Cela signifie que la nouvelle Astra disposera d’une plate-forme entièrement nouvelle, basée sur l’architecture EMP2 du groupe PSA, ainsi que d’une nouvelle gamme de moteurs trois et quatre cylindres, essence et diesel.

La gamme de la nouvelle Opel Astra ne devrait pas inclure de vision électrique, et il est admis que deux variantes hybrides rechargeables sont disponibles, comme dans le Grandland X, à traction avant et une autre à traction intégrale, également plus puissante.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂