Opel Astra. À quoi s’attendre de la prochaine génération du compact allemand

La nouvelle génération de l’Opel Astra devrait être dévoilée l’année prochaine, en 2021, et donc, petit à petit, nous en apprenons un peu plus sur la sixième génération du compact allemand.

Basée sur la plate-forme de la future Peugeot 308 (une version mise à jour de l’EMP2), la nouvelle Astra devrait marquer un changement radical par rapport au courant en termes de style. Qui dit que c’est Mark Adams, directeur du design d’Opel, qui dans des déclarations au britannique Autocar a déclaré: “ce que Mokka est pour son segment, Astra le sera pour le segment C”.

Selon lui, «les éléments clés et l’audace de Mokka passeront à d’autres modèles, mais nous ne prendrons pas son design et ne lui donnerons qu’une nouvelle forme. Nous utiliserons les mêmes «ingrédients» et créerons des modèles basés sur ces concepts clés ».

On s’attend à ce que la prochaine génération de l’Opel Astra adopte un look moins conservateur.

Maintenant, cela signifie que non seulement la nouvelle Astra devrait paraître beaucoup moins conservatrice que celle de la génération actuelle (peut-être encore moins germanique), mais elle devrait être fortement influencée par la nouvelle identité d’Opel Vizor.

Des hybrides en route

Sachant qu’elle devrait être basée sur une évolution de la plateforme EMP2, il est peu probable que la nouvelle Opel Astra ait une version 100% électrique.

En revanche, les versions hybrides sont pratiquement assurées brancher, quelque chose que nous voyons déjà se produire dans l’Opel Grandland X. Ainsi, si tout reste identique au SUV, nous aurons une Astra hybride brancher traction avant et puissance combinée de 225 ch, tandis que la plus puissante devrait être livrée avec une puissance combinée de 300 ch, une transmission intégrale et, peut-être, avec la désignation GSi, se supposant être la version la plus sportive de la gamme.

Enfin, compte tenu du fait qu’il utilisera une plate-forme PSA, la gamme de moteurs Astra actuellement sur le marché devrait être abandonnée – ils sont tous encore 100% Opel – et commencera à utiliser la mécanique PSA.

Actuellement, l’Astra et l’Insignia sont les derniers modèles Opel à avoir été développés sous l’égide de General Motors et toujours sans l’influence de PSA.