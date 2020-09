Opel annonce des versions électriques de Movano et Combo pour 2021

Fender Mustang I (V.2) combo guitare électrique à modélisation

La deuxième version du plus petit combo Mustang de Fender est munie d'encore plus de modèles d'amplis et d'effets et dispose même d'un pitch-shifting affiné. Un ampli d'exercice 20W solide et muni d'un haut-parleur de 8 pouces.