Opas prévient que l’impact de la vaccination prendra

Les cas et décès de covid-19 aux États-Unis (USA) ont chuté de 30% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, et la plupart des pays d’Amérique du Sud enregistrent une baisse des nouveaux cas, mais il faudra des mois avant les vaccins affectent le taux d’infections, a déclaré l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

La Directrice de l’OPS, Carissa Etienne, a lancé un appel aux gouvernements et aux fabricants pour accélérer la livraison de vaccins dans la région, où 1 million de personnes sont tombées malades et 34 000 sont décédées au cours des sept derniers jours.

En date de cette semaine, 78 millions de personnes ont été vaccinées dans les Amériques, la grande majorité en Amérique du Nord et seulement 13 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes, a-t-elle déclaré.

« Ce n’est pas suffisant et ce n’est pas acceptable », a déclaré Etienne lors d’une conférence de presse virtuelle à Washington.

Pour le directeur, un signe d’espoir est offert par le consortium Covax, dirigé par les Nations Unies (ONU) et Gavi pour offrir un accès équitable aux vaccins, avec des centaines de milliers de doses à délivrer dans les semaines à venir aux pays qui se sont inscrits. .dans le programme.

La baisse des cas dans les Amériques a été en grande partie due à la réduction des nouvelles infections aux États-Unis, grâce à des mesures de santé publique plus strictes, avec une plus grande adhésion du public et une meilleure coordination de la vaccination.

Un an après le début de la pandémie, près de 50 millions de personnes ont été infectées par le virus dans les Amériques, soit l’équivalent de la quasi-totalité de la population colombienne, selon l’OPS.

« Bien que les médias rapportent d’énormes baisses dans les cas de covid-19, je tiens à souligner que nous ne sommes certainement pas hors de danger », a déclaré Carissa.