Oops! Des GPU Nvidia GeForce RTX 3050 inopinés sortis par Samsung

Samsung a dévoilé ce matin une gamme d’ordinateurs portables Galaxy super minces et super intelligents, mais les ordinateurs portables n’étaient pas le seul matériel annoncé aujourd’hui par la société. Niché dans les notes de bas de page d’une infographie de la salle de rédaction de Samsung, vous constaterez que le Galaxy Book Odyssey est équipé des cartes graphiques GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti Max-Q de Nvidia. Le seul problème? Nvidia n’a pas encore annoncé de GPU RTX 3050 ou 3050 Ti.

Oops.

Les gammes actuelles d’ordinateurs portables et de cartes graphiques de bureau de la série RTX 30 de Nvidia sont à la baisse avec la GeForce RTX 3060 en ce moment, mais les rumeurs sur les RTX 3050 et 3050 Ti tournent depuis des semaines (et sont maintenant apparemment confirmées). Notebook Check a annoncé la nouvelle du lancement imminent de la série 3050 il y a environ un mois. Ni Nvidia ni Samsung n’ont fourni de détails sur le GPU jusqu’ici formellement inopiné, mais Notebook Check affirme que les nouvelles cartes graphiques offriront «des performances de jeu 1080p décentes pour les cartes d’entrée de gamme».

Samsung J’espionne un RTX 3050 Ti inopiné dans les spécifications du Galaxy Book Odyssey de Samsung.

Si les spécifications supposées sont vraies, la série GeForce RTX 3050 fonctionnera probablement beaucoup plus lentement que ses plus grands frères et sœurs. Alors que la version pour ordinateur portable du RTX 3060 contient 3840 cœurs graphiques CUDA pour alimenter des expériences de jeu 1080p sans compromis et de bonnes expériences de jeu 1440p, Notebook Check dit que le RTX 3050 Ti utilisera 2560 cœurs, tandis que le RTX 3050 pourrait venir avec 2048.

Dans tous les cas, il semble que les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti soient entrantes – et elles ne peuvent pas arriver assez tôt étant donné la misérable pénurie de cartes graphiques dans le monde. Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus rapide que le jeu d’entrée de gamme 1080p, assurez-vous de consulter notre liste de 21 ordinateurs portables de la série RTX 30 que vous pouvez acheter dès maintenant. Il peut être impossible d’obtenir une carte graphique de bureau, mais il existe des tas d’ordinateurs portables RTX 3060, 3070 et 3080 disponibles au moment où nous parlons.

