Ooblets publiera sa version complète 1.00B en septembre

Ooblets sera officiellement lancé le 1er septembre 2022, après avoir passé deux ans en accès anticipé et six ans en développement.

Il combine la collecte de créatures, l’agriculture et la simulation de vie avec une intrigue originale et une tonne de personnages excentriques à rencontrer dans les Ooblets fantasquement détendus et adorables. L’équipe de développeurs/éditeurs indépendants Glumberland est responsable de l’étrange aventure.

Nous avons suivi les progrès d’Ooblet avec une excitation totale alors qu’il révélait des créatures toujours plus mignonnes. Certains ont été attirés par les mécanismes agricoles du jeu, certains par les combats de danse, et encore plus par son utilisation loufoque de la langue anglaise.

Les Ooblettes, comme on les appelle en français, font partie des meilleurs jeux de rassemblement de créatures de style Pokémon sur PC, même dans leur phase d’accès anticipé. Selon Rachel Watts dans notre aperçu Early Access, « Ooblets est fait pour vous si vous recherchez un jeu Pokémon qui est aussi une simulation agricole et de vie. »

« Construire une équipe de plusieurs ooblets avec des compétences uniques attirera les joueurs Pokémon, et chaque oob est aussi mignon qu’un bouton. Les fonctionnalités de simulation de vie du jeu sont également amusantes si vous vous ennuyez avec toutes les guerres de danse. Vous pouvez établir un empire agricole, vous mêler à la population locale et remplir votre maison de meubles hipster.

Tous ces éléments ont pris d’innombrables heures de son temps, a-t-elle noté à propos de la version Early Access.

La version complète devrait contenir de nouveaux paramètres régionaux, de nouvelles missions et la résolution de l’intrigue principale d’Ooblets. Les personnages mignons mais drôles d’Ooblets sont ce que j’ai trouvé le plus séduisant, donc si vous êtes comme moi et que vous avez attendu depuis le lancement de l’accès anticipé, la 1.0 sera probablement votre point de départ.

La version complète d’Ooblets sera disponible sur Epic Store en septembre. De plus, des systèmes comme Switch et Xbox va l’obtenir. Bien qu’il ait une page sur Steam, Ooblets ne semble pas faire partie du lancement de septembre. Plus tard, anticipez-le là.