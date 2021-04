Onze astronautes et cosmonautes entassés dans l’ISS, la plus grande «  foule  » depuis plus d’une décennie

26 avr.2021 14:31:59 IST

La population de la Station spatiale internationale est passée à 11 samedi avec l’arrivée jubilatoire de la troisième capsule d’équipage de SpaceX en moins d’un an. C’est la plus grande foule là-haut depuis plus d’une décennie. Tous les astronautes – représentant les États-Unis, la Russie, le Japon et la France – ont réussi à se faufiler dans la vue de la caméra pour un appel de félicitations des dirigeants de leurs agences spatiales.

«Dans cette situation difficile à travers le monde, je pense que vous avez apporté courage et espoir pour nous tous», a déclaré le président de l’Agence spatiale japonaise Hiroshi Yamakawa depuis le centre de contrôle de vol de son pays, faisant référence à la pandémie mondiale.

Une capsule SpaceX recyclée transportant quatre astronautes est arrivée à la station spatiale un jour après son lancement depuis le centre spatial Kennedy de la NASA. La capsule Dragon s’est amarrée de manière autonome avec l’avant-poste en orbite à plus de 420 kilomètres au-dessus de l’océan Indien. Les écoutilles se sont ouvertes quelques heures plus tard, unissant les 11 voyageurs de l’espace.

« Mec, c’est génial de vous voir tous les 11 sur la station », a déclaré l’administrateur par intérim de la NASA, Steve Jurczyk. Il a noté que ce sera la norme, maintenant que SpaceX fait régulièrement voler des équipages.

Les nouveaux arrivants passeront six mois à la station spatiale. Ils remplaceront quatre astronautes qui retourneront sur Terre dans leur propre capsule Dragon mercredi pour mettre fin à une mission de six mois. La NASA a délibérément planifié un bref chevauchement afin que l’équipage SpaceX sortant puisse montrer les nouveaux arrivants.

Bien qu’il s’agisse du troisième vol d’équipage de SpaceX pour la NASA, c’était le premier à utiliser un véhicule qui avait déjà volé, une partie essentielle d’un plan du fondateur et directeur général de SpaceX, Elon Musk, pour pousser vers la lune et Mars. La capsule Dragon a été utilisée pour le premier lancement de l’équipage de SpaceX en mai dernier, tandis que la fusée Falcon qui s’est envolée vendredi en a hissé deux en novembre.

C’était la première fois que deux Dragons de l’équipage SpaceX étaient stationnés là-bas en même temps – pratiquement côte à côte.

Les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur – le commandant et pilote du Dragon de retour – ont surveillé les ordinateurs à écran plat de leur capsule pendant le rendez-vous du matin. Ils auraient pu prendre le contrôle si nécessaire, mais le système autonome a fait son travail, un peu comme une voiture autonome.

Contrôle également dans la station spatiale: le français Thomas Pesquet et le japonais Akihiko Hoshide. Tous deux y ont déjà vécu, tout comme Kimbrough. Mais c’était la première visite de la station pour McArthur. Elle a volé dans le même siège et la même capsule – nommée Endeavour – que son mari, Bob Behnken, l’a fait lors de la première mission d’équipage de SpaceX.

Le directeur général de l’Agence spatiale européenne, Josef Aschbacher, a plaisanté en disant que la station spatiale devait être agrandie avec autant de personnes à bord.

Pesquet – le premier Européen à voler sur une capsule d’équipage commerciale – a noté que la station spatiale a beaucoup changé depuis sa dernière visite il y a quatre ans, avec plus de personnes et de types d’engins spatiaux.

«Nous sommes si heureux de voir nos amis», a-t-il déclaré. «Nous souhaitons pouvoir les garder un peu plus longtemps, mais pas trop longtemps aussi, car 11 personnes, c’est beaucoup sur une station spatiale.»

Le record de tous les temps est de 13, établi à l’époque de la navette spatiale de la NASA.

La population actuelle comprend six Américains, deux Russes, deux Japonais et un Français. Il diminuera de quatre mercredi lorsque trois Américains et un Japonais partiront pour la maison et un plongeon dans le golfe du Mexique.

La NASA s’est tournée vers des entreprises privées pour les livraisons de stations spatiales après le retrait des navettes en 2011. SpaceX a commencé les livraisons en 2012, perfectionnant ses compétences avant de lancer des astronautes et de mettre fin à la dépendance de la NASA à la Russie. La NASA a également embauché Boeing pour le service de taxi, mais la capsule Starliner de la société ne devrait pas faire voler des astronautes avant l’année prochaine.

.

