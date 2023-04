Ont-ils supprimé Brendan Fraser de Killers of the flower moon ?

in

Le nouveau film de Martin Scorsese a été annoncé comme une partie officielle du Festival de Cannes, où il aura sa première mondiale.

Cette année, le réalisateur acclamé Martin Scorsese présentera son nouveau film, Les tueurs de la fleur de lune. Le film, comme on le sait, aura sa première mondiale au prestigieux festival du film de Cannesqui suscite le grand intérêt qui a suscité parmi les critiques et les cinéphiles pour voir son nouveau travail.

Les tueurs de la fleur de lune est un film qui se déroule dans les années 1920 et se concentre sur les meurtres en série de membres de la tribu des osages, l’un des plus riches des États-Unis. Le film est une adaptation d’un livre homonyme de david granny et a une distribution de luxe, avec des personnages tels que Leonardo DiCaprio.

L’un des plus grands noms du casting de Les tueurs de la fleur de lune c’est celui de brendan fraserqui après son retour triomphal Hollywood avec son rôle dans La baleinea été confirmé comme l’un des acteurs à voir dans le nouveau film du réalisateur acclamé Martin Scorsesedans ce qui sera sa première production depuis L’Irlandais.

Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles nous ne verrions pas brendan fraser dans Tueurs de la fleur de lune. D’après le casting officiel publié sur la plateforme AppleTV+où l’on peut voir le film, l’acteur de La baleine n’est pas mentionné. L’autre artiste qui n’apparaît pas est john litgow. Auront-ils été coupés ?

+Quel est le personnage de Brendan Fraser dans Killers of the flower moon

On ne sait pas encore s’il apparaîtra ou non, mais brendan fraser a été casté par Martin Scorsese en août 2021. Le réalisateur l’engage pour donner vie à un avocat nommé WS Hamilton. Peu de détails ont été donnés sur le rôle de cet avocat, mais il semble qu’il n’était pas aussi pertinent dans l’histoire qu’on le croyait, malgré le fait que certaines de ses photos aient été divulguées sur le plateau.

