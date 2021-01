Onmyoji EST un CCG avec un thème Yokai à venir sur iOS et Android le 10 janvier

Onmyoji: le jeu de cartes est un titre unique sorti pour mobile audiences de Jeux NetEase. Ce titre unique est un titre mobile de carte de duel yokai qui se déroule dans l’univers Mnmyoji. Le titre a connu un lancement progressif en Asie de l’Est et en Australie, mais il est maintenant à la recherche d’un lancement officiel le 10 janvier pour l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique ainsi que plusieurs autres régions.

Les développeurs espèrent faire passer leur jeu à un niveau mondial en exécutant l’ensemble du programme sur un serveur mondial universel. Cela devrait avoir lieu un mois après le lancement pour permettre aux joueurs du monde entier de profiter Onmyoji: le jeu de cartes les uns avec les autres malgré les emplacements. Notez que la langue globale du serveur sera l’anglais.

Onmyoji: le jeu de cartes est un jeu de cartes basé sur le duel qui est une retombée de l’original Onmyoji IP. Les joueurs se rendent à Shinkiro, un paradis pour Yokai, et jouent à un jeu de cartes connu sous le nom de Hyakuban. Là, ils peuvent se battre avec des personnages intéressants et débloquer les histoires de Yokai leur permettant de rencontrer Shikigami de la Onmyoji IP encore une fois.

Le titre développe l’expression artistique vue dans la PI d’origine. Les joueurs peuvent profiter de scènes de style japonais tout en créant de nouveaux portraits de cartes pour leur shikigami. Ce titre associe son art unique à une nouvelle bande-son qui inspire les joueurs à embrasser un monde nouveau et étrange de Shinkiro.

Profitez d’un nouveau regard sur le genre CCG en abandonnant les concepts de classe et en mettant plutôt la stratégie au cœur. Cela permet aux joueurs de combiner le Shikigami avec d’autres cartes et de regarder les créatures se battre dans une zone de combat. Le jeu continue de mettre à jour ses mécanismes et les joueurs peuvent profiter à l’infini du contenu PvP et PvE.

Le jeu accueillera plusieurs événements pour essayer de récompenser les joueurs pour leur participation à la période de lancement. Des bonus de connexion au bonus de rallye, le jeu offre la possibilité de bénéficier de cadeaux intéressants qui profitent aux joueurs prévoyant de rester longtemps.

Avec les jeux NetEase à la barre, le titre est sûr d’avoir un support continu pendant longtemps. L’équipe de NetEase a tendance à s’en tenir à un jeu tant qu’il y a une présence communautaire suffisamment forte, prête à amener le jeu dans de nouveaux endroits.

Profitez d’un mélange d’acteurs vocaux, de peintres japonais et d’une équipe de développement dédiée. C’est un titre unique qui a jusqu’à présent impressionné la région du monde, et peut trouver une maison avec le reste d’un dédié Onmyoji communauté.

Ce titre convient à la plupart des âges. Le jeu permet déjà la préinscription sur son site Web pour toute personne intéressée à participer à l’événement de lancement.

Onmyoji: le jeu de cartes sera disponible pour le public occidental à partir du 10 janvier. Préparez-vous pour une expérience CCG unique et passionnante.