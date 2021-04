OnlyFans, le mannequin Trisha Paytas déchire Joe Rogan et dit qu’il a une «  petite énergie  »

Rogan, 53 ans, est clairement intriguée d’en savoir plus et demande à un membre du personnel de remonter son contenu avant de dire: « Cliquez sur celle d’elle en bikini, voyons comment elle aurait l’air nue … » avant d’ajouter: » Ouais, tu peux garder ça. »

Après avoir vu le commentaire grossier sur son corps, Paytas n’allait pas se coucher et le prendre.

Elle a dit: « Cela a été un modèle: des hommes vieux, conventionnellement peu attrayants – ce n’est pas un diss, j’aime conventionnellement peu attrayant – rayonnent une petite énergie de d ***, encore une fois pas un diss – beaucoup de gens aiment les petits s – mais peut-être pas l’énergie que vous voulez rayonner et c’est dégoûtant. «

Elle poursuit en ajoutant: « En regardant une photo de moi en bikini et en disant ‘ugh tu peux garder ça’, pourquoi? J’ai entendu dire que Joe Rogan est très intelligent, comme il est si intelligent, il est tellement ça mais honnêtement, je regardez ça et je suis juste comme ‘oh, il n’a aucun intellect du tout’, il ne peut pas trouver une boutade plus spirituelle ou même si je ne suis pas votre type, vous n’avez vraiment rien à dire.