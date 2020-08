OnlyFans: Comment ils ont changé le travail lié au sexe pour toujours

Chaque jour, des centaines d’hommes paient Dannii Harwood pour qu’elle réalise leurs fantasmes sexuels et renforce leur estime de soi. Parfois, ses vêtements se détachent. Parfois, elle se déguise en infirmière ou en dominatrice.

Si un homme est un client régulier, elle connaît probablement son anniversaire, le nom de ses enfants et de ses animaux domestiques – même quand appeler après une intervention chirurgicale.

Il peut la payer pour l’aider à atteindre un orgasme, bien qu’elle ne soit pas une prostituée. Il peut lui acheter des vidéos érotiques, bien qu’elle ne soit pas une star du porno.

Mme Harwood est l’une des personnes qui gagnent le plus d’argent sur OnlyFans, où les abonnés – pour la plupart des hommes, hétéros, gays et autres – paient des modèles et des personnes influentes dans les médias sociaux, généralement entre 5 et 20 dollars par mois, pour visionner un flux d’images trop racé pour Instagram. Grâce à cet accès, les abonnés peuvent également envoyer des messages directs et des “conseils” pour obtenir des photos ou des vidéos créées à la demande, selon leurs goûts sexuels.

Les modèles qui rejoignent le site présument souvent que leurs abonnés seront plus nombreux s’ils publient plus souvent et rendent le contenu plus explicite. La partie “plus souvent” est vraie. La partie “plus explicite” ne l’est pas.

À une époque où toute personne possédant un smartphone ou un petit studio peut devenir son propre pornographe, et où le contenu est souvent gratuit, le site le plus populaire de l’industrie du divertissement pour adultes est dominé par des fournisseurs qui montrent moins d’actes sexuels et facturent des frais croissants en fonction de la créativité des demandes.

C’est le premier paradoxe au centre du phénomène OnlyFans.

Jem Wolfie et Matthew Camp, femme et homme d’affaires

La personnalité la plus populaire d’OnlyFans est Jem Wolfie, de Perth, en Australie.

Elle ne peut pas s’empêcher de rire quand les gens l’appellent “modèle de fitness”. Comme elle l’a noté dans une interview, “70 % de mes fans sont des hommes”. La plupart d’entre eux ne recherchent donc pas de conseils sur l’exercice physique, même si elle peut en fournir, moyennant un supplément (ainsi que des recettes saines – elle a été chef cuisinière).

Selon OnlyFans, elle compte 10 000 abonnés qui paient 10 dollars par mois pour avoir accès à une tétée dans laquelle elle montre ses proportions kardashianesques, s’accroupissant dans des jambières très serrées et serrant ses seins ensemble, couvrant stratégiquement ses tétons. “Je suis une fille épaisse”, dit-elle sans détour.

Elle ne va pas beaucoup plus loin que cela.

“En gros, OnlyFans est un site de go-go dancing en ligne”, explique Matthew Camp, un mannequin de 34 ans du côté masculin qui s’est lancé dans l’activité il y a dix ans en se tordant sur les plateformes du centre de Manhattan pour le compte de la promotrice de soirées Susanne Bartsch.

Si les quatre principaux quadrants de la matrice d’approbation des gays étaient le papa, le mignon, l’ours et le garçon d’à côté, il semblait être assis au centre, ne tombant proprement dans aucune de ces catégories mais attirant le public potentiel pour chacune d’entre elles.

Avec un string et une lumière stroboscopique, il pourrait gagner jusqu’à 1000 dollars par nuit. Les studios de porno comme Lucas Entertainment ont commencé à l’appeler.

M. Camp était intrigué. “Faire l’amour pour de l’argent, c’est attirant”, disait-il. Mais 1 000 $ semblait peu pour quelque chose qui le ferait passer pour une star du porno à vie sur Internet.

Il a donc refusé et a utilisé un flux PG-13 sur Instagram pour se faire plus d’un demi-million de fans. Il y a environ un an, alors que la scène des clubs continuait sa lente agonie, il a déménagé à Hudson, N.Y., et s’est inscrit à OnlyFans.

Les semaines passaient souvent sans qu’il ne publie une seule photo ou vidéo. Il n’a pas montré un clip sexuel complet et pénétrant pendant les neuf premiers mois, mais il rapportait quand même régulièrement plus de 10 000 dollars par mois à la maison.

“Tumblr était rempli des expériences sexuelles les plus extrêmes que l’on puisse voir”, a-t-il déclaré. “Et je pense que beaucoup de gens ont été rebutés par cela. Ce n’est pas ce qu’ils recherchent. Ils veulent des expériences plus intimes. Ils veulent une expérience avec un petit ami. Ils veulent fantasmer sur quelqu’un avec qui ils veulent avoir des relations sexuelles et ne pas se sentir dégoûtés par cela”.

Comment l’Internet a déstabilisé la pornographie

De la fin des années 1990 au début des années 2000, les rêveurs de l’industrie du porno, centrée dans la vallée de San Fernando en Californie, ont ouvertement décrit leur avenir de plusieurs millions de dollars dans ce secteur. Il y avait en fait une histoire de ce phénomène, du moins pour un petit nombre de modèles signant des contrats lucratifs à long terme avec des studios comme Vivid et Wicked.

Ils pouvaient gagner plus de 5 000 dollars par scène et en tourner quelques unes chaque semaine, selon Brian Gross, un publicitaire bien connu de l’industrie. Ce revenu pourrait être complété par des sommes à cinq chiffres en faisant des apparitions dans des boîtes de nuit dans tout le pays le week-end, a-t-il dit.

Jenna Jameson – la Julia Roberts du porno hétéro – a même utilisé sa notoriété dans un mémoire publié par HarperCollins, “How to Make Love Like a Porn Star” : A Cautionary Tale”, qui a été un best-seller du New York Times. Le titre s’est avéré étrangement visionnaire. Comme l’a fait remarquer son éditeur, Judith Regan : “Le porno a suivi le chemin de tous les médias.” Il s’est avéré que tout le monde pouvait le faire.

Mais comme le porno était une industrie de personnes vivant déjà en marge de la société, les effets pour les artistes étaient bien pires.

Les principaux coupables étaient les sites dits “tubes” : des plateformes de type YouTube qui agrégeaient des contenus pornographiques volés, les diffusaient gratuitement et aspiraient les revenus des bannières et des vidéos publicitaires.

Comme les studios de porno n’avaient pas les capitaux ou les connexions politiques nécessaires pour poursuivre en justice leurs adversaires les plus menaçants (comme l’industrie du disque), les taux pour le travail de scène ont chuté. Dans l’ensemble, moins de scènes ont été tournées. Finalement, les studios ont commencé à se vendre aux sites de diffusion à des prix de vente au rabais.

C’était comme si l’ensemble du secteur de la musique avait été absorbé par Napster.

En 2015, une poignée de sociétés ont pu exercer un contrôle monopolistique sur l’industrie. MindGeek est le plus grand acteur de tous. Le joyau de son empire est Pornhub (peut-être le site de tubes le plus populaire au monde), qui est alimenté en contenu par de nombreuses sociétés de production interne de variétés hétéros (Brazzers.com, Reality Kings) et gays (SeanCody, Men.com).

MindGeek sait tout sur les habitudes en matière de pornographie en effectuant une analyse complète des données. Elle a montré une moindre affinité pour le produit ou les personnes qui y apparaissent.

Le site web de MindGeek ne fait aucune référence au fait que l’écrasante majorité de ses clients sont des consommateurs de pornographie hardcore.

Les technocrates qui ont construit la société se sont enrichis. Nombre des artistes qui ont contribué à leur succès sont devenus des prostituées, offrant leurs services sur des sites web comme RentMen.com et The Erotic Review lorsque le travail de scène a cessé d’être un moyen viable de gagner sa vie.

C’est une parabole appropriée mais malheureuse à une époque où les inégalités économiques sont omniprésentes.

“Si vous avez un nom connu, il est beaucoup plus facile de commercialiser vos services”, a déclaré Dirk Caber, une star du porno qui a tourné près de 40 scènes pour le site gay le plus populaire de MindGeek, Men.com, depuis 2013. La plupart de ses revenus proviennent de son travail d’escorte, car ce travail de scène est si peu rémunéré.

“Toute l’industrie a fait un 180”, a déclaré M. Gross. “Quand j’ai commencé, il y avait en fait des sites web qui faisaient sortir les stars du porno si elles étaient escortes, parce que c’était choquant, faute d’un meilleur mot. Maintenant, tous les talents sont considérés comme des escortes, et ceux qui ne le sont pas doivent le dire”.

Votre “petite amie en ligne

Une alternative à l’escorte est la webcaméra. En Angleterre, il existe même des chaînes de télévision, comme Playboy et Babestation, sur lesquelles des mannequins parlent en direct avec des milliers de clients et gagnent plusieurs centaines de dollars par jour.

C’est ce que faisait Mme Harwood avant l’arrivée d’OnlyFans.

Elle a grandi au Pays de Galles, avec une mère qui approvisionnait les rayons des supermarchés et un père qui était ouvrier d’usine.

C’était un ménage “typiquement ouvrier”, a-t-elle dit récemment, alors qu’elle était en vacances à New York, où elle a participé au voyage commémoratif du 11 septembre et où elle a pris de nombreuses chambres d’hôtel.

Petite fille, Mme Harwood était une chercheuse d’attention acharnée, du genre de celles qui apparaissaient dans les pièces de théâtre à l’école, participaient à des concours de beauté et étudiaient la danse. Elle possédait également des réserves d’empathie qui lui serviront plus tard dans la vie.

Elle pouvait repérer la douleur chez les autres et trouver des moyens de les aider à se sentir mieux. Elle était également capable d’identifier ses limites et de trouver des moyens de se tracer de nouvelles voies. “J’ai été bien élevée”, a-t-elle déclaré.

Elle a étudié la danse à Laine Theatre Arts, une prestigieuse école d’art dramatique et de danse près de Londres. Ensuite, “je suis allée auditionner après audition”, dit-elle. “Finalement, j’ai réalisé que je n’étais pas assez bonne. Et c’était assez difficile à accepter au début”.

Vers 2005, Mme Harwood a posé seins nus en page 3 du Daily Sport, un journal britannique de second plan qui, selon elle, “était populaire auprès des journaliers et des ouvriers du bâtiment”.

Cela incluait apparemment les gars avec lesquels son père travaillait.

Un matin, il est allé au travail et a vu la photo de sa fille collée sur son casier.

Sur son visage, ses collègues avaient dessiné sa moustache et ses lunettes. C’est ainsi qu’il a découvert qu’elle était mannequin nue. C’est pourquoi il l’a mise en garde contre le reniement.

Mme Harwood s’est sentie très mal. Bien qu’elle aime enlever ses vêtements pour d’autres personnes, elle semble moins animée par le désir de transgresser que par celui de plaire. Si elle était réincarnée en personnage Disney, elle serait Jessica Rabbit, et non Miss Piggy.

Mais ce n’est pas comme si son père avait l’argent pour la soutenir. Son avertissement était une sorte de menace vide de sens. Elle a donc continué, avec des apparitions dans Playboy et dans les magazines britanniques dits “laddie”.

En 2011, Mme Harwood a travaillé pour un site de soft-core appelé GlamGirls et s’est liée d’amitié avec son propriétaire, Tim Stokely, un technocrate sérieux qui ressemble à Mark Zuckerberg en passant par Savile Row. Peu de temps après, M. Stokely a fondé un site appelé Customs4U, qui, selon Mme Harwood, était peut-être son idée et ressemblait à OnlyFans en version bêta.

L’idée était d’offrir aux gars excités la possibilité de devenir leurs propres réalisateurs, en commandant des vidéos spécialement réalisées à partir de leurs modèles préférés.

Le projet s’est déroulé à toute allure tandis qu’Instagram – qui est gratuit et n’autorise pas la nudité complète – prenait son envol. Puis M. Stokely a eu son moment de gloire : Pourquoi ne pas trouver un moyen pour les influenceurs de monétiser directement leur contenu. La plateforme – OnlyFans – serait similaire à Instagram ou Twitter, sauf que les fans devraient payer un abonnement mensuel pour voir le contenu des influenceurs et interagir avec eux.

Elle serait donc un complément naturel aux médias sociaux existants des influenceurs. Un flux gratuit sur Instagram ou Twitter pourrait promouvoir et stimuler le trafic vers le flux par abonnement sur OnlyFans.

Quatre-vingt pour cent des frais perçus pour chaque flux iraient au fournisseur. Vingt pour cent iraient à OnlyFans (bien qu’après les frais de commercialisation et de traitement, M. Stokely indique que sa part est d’environ 12 %). C’est à peu près la même chose que ce qu’Uber a convenu avec ses chauffeurs, sauf que OnlyFans n’a pas poussé les artistes vers la pauvreté en leur dictant les prix qu’ils pouvaient demander.

Lorsque OnlyFans a commencé, en 2016, Mme Harwood était l’un des dix modèles qui cherchaient des abonnés. Elle ne pensait pas qu’il en résulterait grand-chose au début. Ses revenus pour le premier mois étaient de 257 dollars.

Ensuite, le site a ajouté des fonctionnalités permettant aux mannequins de créer du contenu personnalisé. Mme Harwood est devenue inventive.

Elle a introduit des journées à thème comme les Mistress Mondays et les Dare Dannii Tuesdays, où les hommes lui proposaient de la regarder conduire en ville en sous-vêtements et de commander une pizza à son domicile, après quoi elle répondait nue à la porte. Elle discutait aussi quotidiennement avec ses fans, apprenant leurs habitudes, leurs prédilections sexuelles et leurs insécurités.

“Vous pouvez obtenir du porno gratuitement”, disait-elle. “Les mecs ne veulent pas payer pour ça. Ils veulent avoir la possibilité de connaître quelqu’un qu’ils ont vu dans un magazine ou sur les médias sociaux. Je suis comme leur petite amie en ligne”.

Mme Harwood a sorti son téléphone et a montré des preuves de sa théorie.

Elle a rapporté 29 420,47 $ en août, 34 303,24 $ en septembre, 52 693,29 $ en octobre et 52 760,49 $ en novembre.

Les magiciens du porno

Bien que OnlyFans ait brillamment capitalisé sur le travail de vie des exhibitionnistes, il est dirigé par des personnes dont le trait le plus apparent est l’opacité.

C’est le deuxième paradoxe au centre de son existence.

Il n’y a pas de site web pour Fenix International Limited, qui est la société mère d’OnlyFans. Elle dispose d’un publicitaire, Daniel Blythe, qui aide largement les hommes qui se cachent derrière elle à éviter les interviews.

Lorsque j’ai contacté M. Blythe pour la première fois, en novembre, pour l’informer de mon intention d’écrire sur OnlyFans, il était aussi affable que possible pour un homme qui n’a pas l’intention de divulguer les noms de ses clients, et encore moins de les soumettre à une interview.

Lorsque j’ai découvert le nom de M. Stokely et certaines parties de son histoire, avec un peu d’aide de quelqu’un de Reddit, M. Blythe m’a offert ses plus chaleureuses félicitations. “Rafraîchissant de savoir que le journalisme d’investigation n’est pas mort”, a-t-il déclaré.

Mais le mieux qu’il ait pu offrir, ce sont des réponses écrites aux questions de M. Stokely, le directeur général de la société. Les réponses étaient incroyablement vagues, mais M. Stokely a dit qu’il travaillait à Fenix avec son père, Guy Stokely, qui, avant de devenir président, était banquier d’affaires chez Barclays, la célèbre banque britannique.

M. Stokely a également confirmé que l’un des directeurs de Fenix est Leo Radvinsky, un diplômé de la Northwestern University en 2003, qui a ensuite lancé MyFreeCams (l’un des plus grands sites de discussion du secteur) et qui a été défendeur dans trois procès liés à des tentatives d’hameçonnage et à la violation de brevets. (M. Blythe a déclaré qu’il ne pouvait pas faire de commentaires sur l’état de ces poursuites car elles “ne concernent pas OnlyFans”).

Il n’y a pas d’application pour ça

M. Stokely est désireux de sortir OnlyFans du créneau de la pornographie et d’en faire une plateforme pour toutes sortes d’influenceurs et de publics.

L’un des obstacles est qu’il n’existe pas d’application iPhone. La plateforme telle qu’elle existe actuellement va probablement à l’encontre des restrictions d’Apple sur le “matériel ouvertement sexuel ou pornographique”. Et même si Apple autorisait une application OnlyFans, les frais – 30 % – seraient certainement un problème, a déclaré M. Stokely. Il devrait répercuter ces frais sur les artistes.

Les problèmes techniques de l’application OnlyFans menacent également sa longévité et expliquent pourquoi des sites synonymes, tels que JustFor.Fans, ont réussi à détourner un nombre considérable d’artistes et de revenus.

Pourtant, Chanel Santini, une artiste de 21 ans qui travaille pour OnlyFans depuis plus d’un an et qui gagne au moins 8 000 dollars par mois grâce à ses abonnements, ne peut pas se plaindre sérieusement.

Pas quand elle a connu l’alternative.

Elle a grandi à Albuquerque avec une mère célibataire qui était coiffeuse. Mme Santini est devenue transsexuelle à l’adolescence. Elle a été expulsée de la maison. Elle n’a jamais terminé le lycée.

En 2015, Mme Santini a déménagé à Las Vegas et a accepté un emploi de commis chez Hollister, la chaîne de vêtements. Même dans une ville où le coût de la vie est assez bas, ce n’était pas suffisant.

Elle s’est donc mise à faire du porno, à filmer des scènes qui ne lui rapportaient que 400 dollars, ce qui l’a amenée à devenir escort girl. Elle a travaillé pour une madame qui lui a volé son argent, dit-elle, et l’a menacée de violence.

Avec les flux populaires sur Instagram et Twitter, le nom de Mme Santini a pris de l’ampleur. OnlyFans a commencé et elle s’est inscrite.

Il y a quelques semaines, elle a éclaté en sanglots au téléphone en se remémorant son premier tournage pornographique. Là, un réalisateur lui avait dit que la seule façon de gagner sa vie dans le porno était d’être aussi une prostituée.

“Il m’a dit ça en face”, a-t-elle dit. Maintenant, je veux juste le revoir, pour pouvoir lui dire : “Eh bien, me voilà. Je gagne des dizaines de milliers de dollars chaque mois en mettant du contenu en ligne. Je n’ai plus besoin de l’escorter. Je n’ai plus besoin de faire ça. Je suppose que vous aviez tort !”