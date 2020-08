OnlyFans : c’est de la folie !

Avec une période de confinement observée dans le monde entier, les sites de contenus pour adultes connaissent un regain de popularité sans précédent. C’est à travers cette crise sanitaire que des plateformes se retrouvent au devant de la scène grâce à des concepts vieux comme le monde. OnlyFans est de cela.

OnlyFans est un “site d’abonnement qui permet aux créateurs de contenu de monétiser leur influence”, selon le site lui-même. Il s’agit d’une plateforme qui permet aux créateurs de télécharger leur contenu derrière un paywall, auquel leurs fans peuvent accéder moyennant une redevance mensuelle et des conseils ponctuels.

Le gens qui défendent onlyfans car c’est “un moyen comme un autre de faire de l’argent” ne défendent pas la condition de la femme mais le capitalisme neoliberal qui mise sur le profit au détriment de toute forme de principe moral — Le BAB en 10 (@babizooen10) August 11, 2020

Un site qui marche parce qu’il y a une demande forte

OnlyFans a été fondé en 2016 par Timothy Stokely, et le site compte aujourd’hui environ 30 millions d’utilisateurs enregistrés et quelque 450 000 créateurs de contenu.

Tout le monde peut utiliser OnlyFans, et il est utilisé par des écrivains, des artistes, des entraîneurs de fitness, etc. Cependant, OnlyFans est surtout connu pour être utilisé par les travailleurs du sexe, qui téléchargent des images et des vidéos et interagissent avec leurs fans par le biais de messages directs. Il existe également des célébrités et des personnes influentes sur OnlyFans qui utilisent leurs nombreux fans pour gagner de l’argent grâce à un contenu exclusif, souvent adulte.

Je fais habituellement pas la promo de mon OnlyFans ici mais je suis à deux abonnés de mon premier objectif mensuel 🔥

⚠️ aucun contenu sexuellement explicite https://t.co/SCXvqIANzp pic.twitter.com/WOPKNyZ39I — Truella (@Unicornedbeef__) August 11, 2020

Par exemple, l’influenceuse Caroline Calloway a créé une page OnlyFans où elle se déguise en personnage littéraire et affirme avoir un salaire annuel de plus de 223 800 dollars. Belle Delphine, une e-girl influente qui a fait la une des journaux lorsqu’elle a vendu “l’eau du bain des gamers”, fait maintenant payer ses fans 35 dollars par mois pour accéder à du contenu adulte qui serait autrement censuré sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram.

La YouTuber et l’influenceuse Tana Mongeau ont rejoint OnlyFans en mai, devenant ainsi l’une des influenceuses les plus suivies à rejoindre le site, après le mannequin Black Chyna. Plus récemment, le rappeur Rubi Rose a gagné 100 000 dollars sur OnlyFans en seulement deux jours en publiant des photos qui se trouvaient déjà sur son compte Instagram.

Un site pour adulte, plus classe et plus discret ?

Les créateurs de contenu téléchargent leur contenu sur le site – il peut s’agir d’articles, de photos ou de vidéos – et leurs fans peuvent choisir de les suivre, généralement contre une rémunération, qui est décidée par le créateur. Les créateurs de OnlyFans conservent 80 % de l’argent qu’ils gagnent, le reste étant versé sur le site.



Comme beaucoup de contenus d’OnlyFans sont destinés aux adultes, les utilisateurs doivent avoir 18 ans et plus et devront présenter une pièce d’identité délivrée par le gouvernement pour en avoir la preuve. OnlyFans veille à ce que le contenu ne puisse pas être partagé au-delà du paywall, car si un utilisateur tente de prendre une capture d’écran, il se retrouvera avec un écran noir à la place. Les utilisateurs peuvent également être interdits s’ils sont pris en train d’essayer de faire une capture d’écran ou d’enregistrer l’écran.

C’est ce qu’a déclaré OnlyFans dans une déclaration : “OnlyFans prend le piratage de contenu très au sérieux et dispose d’une équipe DMCA désignée qui émet des avis formels de retrait contre toutes les violations de droits d’auteur signalées. “Notre équipe DMCA émet des avis sur tous les sites web, services d’hébergement et bureaux d’enregistrement de domaines illicites ciblés, tout en informant également tous les principaux moteurs de recherche de ces infractions”.