Only Murders in the Building : tout à propos de la deuxième saison sur Star+

L’arrivée de Star+ en Amérique latine, il a apporté avec lui l’une des séries les plus intéressantes pour les amateurs de mystère. Il s’agit de Only Murders in the Building la fiction mettant en vedette Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short qui a présenté un nouveau regard sur le genre où les podcasts, les références actuelles et les scènes réelles sont combinés avec des meurtres classiques et des scènes pleines de suspense.

Les premiers épisodes ont fonctionné comme une introduction à trois inconnus qui ont deux facteurs en commun : d’une part, ils vivent tous dans l’immeuble de l’Upper West Side de New York et, d’autre part, ils se considèrent comme des amateurs d’histoires de meurtre. Mais ce qui semble être un divertissement pourrait se transformer en cauchemar lorsqu’ils sont impliqués dans un meurtre dans leur propre tour.

Dans cette histoire prenante, disponible sur Star+, les voisins doivent mettre en commun leurs connaissances sur vrais crimes et toutes les informations sur vos colocataires pour découvrir la vérité. Cependant, la fin du premier épisode a eu une tournure complètement inattendue. La plateforme de streaming n’attendra plus et est prête à sortir une deuxième partie dans laquelle ce qui s’est passé sera révélé.

De quoi s’agira-t-il Only Murders in the Building ?

La série créée par Steve Martin et John Hoffman se déroule après la mort choquante de la présidente du conseil d’administration d’Arconia. Dans ce sens, Charles, Olivier et Mabel Ils doivent à nouveau travailler ensemble pour démasquer le tueur. Mais trois complications malheureuses pourraient tout compliquer. « Le trio devient publiquement impliqué dans le meurtre de Bunny, devient le sujet du podcast concurrent et doit faire face à un groupe de voisins de New York qui pensent qu’ils sont les tueurs. », avance son synopsis officiel.

sera le prochain 28 juin lorsque la série diffuse les deux premiers épisodes de la deuxième saison sur Star+. Si vous avez déjà vu la fiction et que vous vous considérez comme un vrai fan, alors bonne nouvelle ! La plateforme de streaming a déjà publié son premier aperçu et affiche de ce nouvel épisode. Il ne reste plus qu’à attendre le grand lancement de Only Murders in the Building en Amérique Latine.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continueront de lancer uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

