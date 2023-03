Only Murders in the Building Teasere dévoile un premier aperçu de l’apparition de Meryl Streep en tant qu’invité

La série étoilée Seuls les meurtres dans le bâtiment ajoute le triple lauréat d’un Oscar Meryl Streep dans le mélange. La distribution d’ensemble dirigée par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez comprend désormais Paul Rudd, Jesse Williams de Grey’s Anatomy, Emily à Paris’ Ashley Park et Meryl Streep est la dernière addition à la distribution. Bien que Hulu confirme que Streep n’est qu’une guest star et non un habitué de la série.





Hulu a lancé le premier look de Streep sur le teaser promotionnel de la troisième saison lors de la couverture d’avant-spectacle de la 95e cérémonie des Oscars hier soir. La vidéo a vu l’actrice vétéran jouer le rôle de l’actrice de théâtre Loretta. Elle faisait lire une table pour une pièce de théâtre avec Martin Short, Steve Martin et Paul Rudd.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pendant la lecture du tableau pour la pièce, tout le monde à la production regardait le personnage de Streep car elle n’avait pas réalisé qu’elle était la prochaine personne à lire sa réplique. Une fois que l’actrice a réalisé que c’était son tour, elle a laissé échapper : « Oh mon dieu, c’est moi ! » dit-elle en riant. « Je suis tellement désolé, c’est moi, n’est-ce pas ?





Que se passe-t-il sur Seuls les meurtres dans le bâtiment

Outre la révélation de l’apparence de Streep, la vidéo promotionnelle a également vu davantage le personnage de Paul Rudd, Ben Glenroy. L’acteur a rejoint la série à la fin de la deuxième saison en tant que camée surprise. Il joue le rôle de co-vedette de Martin Short et des personnages de Steve Martin dans la série. Lors de la finale de la série la saison dernière, Ben a été retrouvé mort comme on le voit dans le flash avant de la série. La finale a vu un saut dans le temps d’un an qui a présenté Rudd comme une co-star problématique.

Au cours de la soirée d’ouverture de la pièce, Brazzos a confronté Ben à propos de son comportement et a ensuite dit: «Tenez loin d’elle. Je sais ce que tu as fait. » Les choses n’ont pas semblé bien se terminer pour Ben car son personnage s’est rapidement effondré et est mort sur scène après la confrontation. Il semble que le trio de la série enquêtera plus avant sur la mort du personnage de Rudd.

Quand TVLine a demandé Seuls les meurtres dans le bâtiment co-créateur John Hoffman à propos de « elle » qui peut conduire à la résolution du meurtre, il a déclaré: « J’aimerais vraiment vous le dire. Mais j’aime aussi que cette question soit posée dans l’esprit des téléspectateurs entre les saisons 2 et 3. Je dirais simplement ceci: c’est définitivement une question que nous nous sommes posée, et nous nous sommes précipités avec une réponse très précise.

Pour le moment, Hulu n’a pas annoncé la date de sortie de la troisième saison de Seuls les meurtres dans le bâtiment.