Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série Hulu de Selena Gomez.

Le tournage est terminé sur la toute nouvelle série de Selena Gomez Seuls les meurtres dans le bâtiment et le spectacle sonne déjà emblématique.

Seuls les meurtres dans le bâtiment est une prochaine série comique Hulu. Situé à New York, l’émission de télévision suit « trois inconnus qui partagent une obsession pour le vrai crime et se retrouvent soudain pris dans un ». Les trois étrangers sont Charles, Oliver et Mabel, et ils sont interprétés par les légendes de la comédie Steve Martin et Martin Short, et la superstar Selena Gomez.

Si cela n’était pas assez excitant, de nombreuses stars invitées célèbres ont déjà été annoncées pour apparaître dans la saison 1 et de nouveaux arrivants passionnants comme Aaron Dominguez. Dans cet esprit, voici tout ce que vous devez savoir sur Only meurtres dans le bâtiment, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les spoilers et les informations sur la possibilité d’une deuxième saison.

Quand est-ce Seuls les meurtres dans le bâtiment sortir sur Hulu?

Only Murders in the Building: date de sortie, distribution, bande-annonce, spoilers et actualités. Image: Gotham / GC Images, Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Quand est le Seuls les meurtres dans le bâtiment date de sortie?

En l’état, il n’y a pas de fonctionnaire Seuls les meurtres dans le bâtimentg date de sortie. Cependant, le tournage de la série s’est terminé le 14 avril et la scénographe Deirdre Brennan a laissé échapper Instagram à sa sortie. Elle a écrit: « Dernier jour de tournage pour cette nouvelle comédie passionnante pour Hulu. » Deidre a ensuite ajouté: « Restez à l’écoute pour les photos du tournage après la diffusion de l’émission à la fin du mois d’août! »

En d’autres termes, il ressemble à Seuls les meurtres dans le bâtiment fera ses débuts sur Hulu en août. Cela signifie que l’émission sera disponible pour regarder sur Hulu aux États-Unis et Disney + via la marque Star à l’international. Hulu avait précédemment annoncé que la série durerait 10 épisodes, mais on ne sait actuellement pas s’ils seront diffusés en même temps ou sur une base hebdomadaire.

Qui est dans le Seuls les meurtres dans le bâtiment jeter?

Comme nous l’avons déjà mentionné, Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short jouent les trois personnages principaux de Seuls les meurtres dans le bâtiment: Mabel, Charles et Oliver. Le nouveau venu Aaron Dominguez jouera l’intérêt amoureux de Mabel, Oscar et Amy Ryan (Le bureau), Da’Vine Joy Randolph (Haute fidélité) et Nathan Lane (La bonne femme) apparaîtra également dans la série.

Interrogé sur la performance de Selena par Vogue, Steve Martin a déclaré: «Nous savions qu’elle améliorerait le spectacle de tant de façons, le numéro un étant le talent. Sa performance est riche et adulte. Elle a appris à minimiser si nécessaire. Marty et moi sommes assez maniaques, et elle est cette fondation solide et solide. Elle est joliment, intensément discrète. «

Ailleurs, des icônes dont Tina Fey (30 Rocher), Jane Lynch (Joie) et Sting ont tous été confirmés pour jouer dans la série.

Une journée spéciale sur le tournage de « Only Murders in the Building ». (Nos masques sont baissés car nous sommes 30 secondes avant le tournage.) Pour les detailistes, Sting tient les mots croisés cryptiques du Financial Times qu’il a parcourus pour nous embarrasser tous. pic.twitter.com/trN8iftA3l – Steve Martin (@SteveMartinToGo) 29 janvier 2021

Que se passera-t-il dans Seuls les meurtres dans le bâtiment?

Discuter du concept du spectacle avec La bête quotidienne, Martin Short a déclaré: « Il s’agit de trois personnes qui vivent dans l’un de ces immeubles d’appartements haut de gamme à New York. Ils se voient chacun dans l’ascenseur, ils hochent la tête en quelque sorte, mais ils ne parlent jamais vraiment. Ils ne se connaissent même pas. . Et puis vous découvrez que chacun d’eux se rend dans son appartement individuel et se contente de commettre des crimes et des obsessions.

Il a ensuite ajouté: « Et puis une fois, ils sont dans l’ascenseur avec cette quatrième personne … et ils découvrent que la quatrième personne est tuée et ils sont déterminés à le résoudre. Mais ils concluent un pacte: seulement des meurtres dans le pays. construction vont-ils résoudre. Parce qu’ils ne peuvent pas être dérangés d’aller à l’extérieur. «

Jusqu’à présent, peu de choses ont été révélées sur l’intrigue, mais les fans et les paparazzi ont capturé des clichés de la distribution filmant à New York et cela semble dramatique. Selena a été aperçue tenant la main de sa co-star Aaron et couvert de faux sang.

La série pourrait-elle se terminer avec Mabel, Charles et Oliver commettant eux-mêmes un meurtre? Nous avons hâte de le découvrir.

Only Murders in the Building: date de sortie, distribution, bande-annonce, spoilers et actualités (2). Image: James Devaney / GC Images, James Devaney / GC Images

Y’a-t-il un Seuls les meurtres dans le bâtiment bande-annonce encore?

Il n’y a pas de Seuls les meurtres dans le bâtiment bande annonce. Cependant, avec le tournage terminé et la série prévue en août, nous estimons que ce n’est qu’une question de temps. Vous pouvez suivre la série sur Instagram pour toutes les dernières informations.

Y aura-t-il un Seuls les meurtres dans le bâtiment saison 2?

Il n’y a actuellement aucun mot sur la question de savoir si Seuls les meurtres dans le bâtiment sera un spectacle d’une saison ou s’il y a des plans pour une deuxième saison. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂