Onimusha : c’est l’anime Netflix que tous les fans attendent

Netflix prépare la première d’Onimusha, l’adaptation en jeu vidéo qui sera bientôt disponible sur la plateforme. Apprenez ici tout ce qui est connu!

©NetflixOnimusha : c’est l’anime Netflix que tous les fans attendent.

L’industrie de l’anime a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, poursuivant un modèle de production né au Japon en adaptant des mangas écrits et illustrés par divers auteurs, tels que Shingeki no Kyojin Soit homme à la tronçonneuse. Face à ce phénomène qui ne cesse de croître, le service de streaming Netflix a jeté son dévolu sur la création de nouveaux contenus et a récemment annoncé Onimushal’adaptation de la série de jeux vidéo développée par Capcom.

Cette saga utilise les personnages historiques qui ont façonné l’histoire du Japon, en ajoutant des éléments surnaturels. Le premier volet, créé par Yoshiki Okamoto, est sorti en 2001 et a traversé huit autres éditions qui sont devenues un succès sur plusieurs consoles. De plus, il s’agit de la neuvième franchise la plus vendue de l’histoire de Capcom, derrière Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry, Dead Rising, Marvel vs. Capcom Oui As avocat.

+ L’anime Onimusha arrive

La dernière version était en janvier 2019 et des rumeurs ont circulé sur un nouveau jeu vidéo à l’avenir, mais pendant que les fans attendent, on a appris que la plate-forme Netflix développe une série animée. Cela a été annoncé sur les réseaux sociaux en streaming avec de premiers aperçus montrant les personnages dans le contexte de la période Edo au Japon. Voyez à quoi ils ressemblent!

Tel que publié, le projet est en charge de Takashi Miike et Sinya Sugai de sublimation (le dogme du Dragon), qui ont choisi la 3D, le CGI et les arrière-plans dessinés à la main comme style d’animation, car ils promettent de donner une nouvelle vie et une nouvelle esthétique à cet univers grâce à la technologie moderne. Dans son histoire, nous verrons Musashi Miyamoto, le légendaire saint de l’épée qui a été inspiré par l’acteur Toshiro Mifune, connu pour ses collaborations avec Akira Kurosawa.

+Quand Onimusha sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Étant une production récemment connue, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée jusqu’à présent, bien que les premières images prévoient qu’une partie du travail est terminée et qu’il pourrait y avoir des nouvelles bientôt. D’autre part, le synopsis suivant a été présenté : « Au début de la période Edo, Musashi n’est plus un jeune homme. Il part avec le légendaire Oni Gauntlet pour vaincre Genma ».

