Ongles, dents … Cyberpunk 2077 revient avec ses options de personnalisation «  étranges  »

Cyberpunk 2077 cherchera à être un titre dans lequel les joueurs peuvent se projeter sans aucune limitation apparente. Depuis CD Projekt RED ont travaillé sur un éditeur de personnages qui ne distinguera pas les sexes, et qui nous permettra également modifier des aspects aussi personnels que les organes génitaux de notre caractère. À cela, en revanche, nous devons ajouter aujourd’hui de nouvelles options quelque peu inattendues: les dents et les ongles.

Cyberpunk 2077 continue de surprendre par la profondeur de son éditeur de personnages

Ensuite, nous vous laissons avec Message Facebook de Cyberpunk 2077 Allemagne qui a permis de connaître ce petit détail de l’éditeur de personnage du jeu:

Comme on peut le voir, il semble que Cyberpunk 2077 nous permettra modifier la longueur des ongles de notre avatar ou encore le type de dents que nous porterons. Bien qu’il soit vrai que cette dernière possibilité est celle que l’on retrouve déjà dans l’éditeur de personnages d’autres jeux, comme plus récemment Remake de Demon’s Souls, est toujours remarquable, surtout dans un titre où l’on sait déjà que CD Projekt RED a donné la priorité à la liberté de ses joueurs.

Aussi, à propos de Cyberpunk 2077, nous nous souviendrons que dans quelques jours, nous pourrons avoir une nouvelle démo du jeu de la main du développeur polonais. Cela sera rendu grâce à celui qui sera le cinquième Night City Wire, les vidéos qui à ce jour nous ont permis de voir plus de divers aspects du jeu, comme son groupes sociaux, modes, voitures Et demais. Dans l’article suivant, vous trouverez plus d’informations à ce sujet:

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia à compter du 10 décembre 2020. Les consoles de nouvelle génération apprécieront améliorations avancées à une date encore à déterminer de 2021.

