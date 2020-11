OneWeb sort de sa faillite et lancera à nouveau des satellites pour affronter Starlink le 17 décembre

Ce fut une année chargée pour OneWeb. Le concurrent de Starlink proposera Internet à partir de l’espace déposé en faillite fin mars. Plus tard, en juillet, nous avons appris que la société avait été rachetée à moitié par le Royaume-Uni et la société de télécommunications Bharti Airtel en Inde. Le résultat de cette acquisition a été le résurrection de OneWeb, qui se prépare à lancer à nouveau des satellites.





Depuis pratiquement cinq ans, OneWeb se positionne comme l’une des principales entreprises à proposer Internet depuis l’espace. Beaucoup de choses ont changé au cours des cinq dernières années et il semble que Starlink de SpaceX est devenu le favori et celui qui a rendu le plus d’idées réalisables. En ce 2020, en fait, il a déjà commencé à offrir Internet haut débit par satellite.

36 satellites cette année, 650 d’ici la fin de 2022

Actuellement, OneWeb est devenu la propriété du Royaume-Uni et de Bharti Airtel principalement. Chacun détient 42,2% de la société et le reste est réparti entre d’autres investisseurs tels que SoftBank et Huge Network Systems. Avec l’approbation des régulateurs et l’achèvement du acquisition par le gouvernement britannique et Bharti Airtel, OneWeb est de nouveau prêt.

Le gouvernement britannique affirme que l’acquisition de OneWeb s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer l’industrie spatiale du pays. De son côté, Bharti Airtel commente que cette acquisition leur permet de profiter des millions de dollars déjà investis auparavant.

Le plan de OneWeb est maintenant de s’attaquer au Starlink de SpaceX dès que possible. L’entreprise a soulevé lancer un total de 36 satellites le 17 décembre prochain à bord d’un Soyouz du cosmodrome de Vostochny en Russie. Au cours des deux prochaines années, il s’attend à avoir un total de 650 satellites en orbite (un chiffre que Starlink a déjà dépassé). Enfin, parmi les projets de l’entreprise publique, ils indiquent que l’idée est de proposer les premiers services Internet par satellite d’ici la fin de 2021.

Reste à savoir quel est l’objectif exact de OneWeb pour proposer l’Internet par satellite et, sur cette base, ce qu’il est capable d’offrir. Starlink atteint déjà des vitesses enviables et surtout un ping très faible malgré la communication par satellite. L’idée est aller dans des zones reculées et rurales où la connexion Internet par câble n’est pas facileMaintenant, il y a beaucoup de travail à faire pour les deux sociétés.

