OneWeb lance 36 satellites Internet en orbite sur la fusée Soyouz

UNE Fusée Soyouz a lancé 36 nouveaux satellites en orbite pour OneWeb vendredi 18 décembre, reprenant ainsi l’assemblage par la société d’une constellation Internet à haut débit après son émergence de la faillite du chapitre 11 sous un nouveau propriétaire.

La fusée Soyouz a décollé du cosmodrome russe de Vostochny, dans l’est de la Sibérie, près de la frontière chinoise, à 7 h 26 HNE (12 h 26 GMT ou 21 h 26 heure locale) lors d’une mission menée par le fournisseur de lancement. Arianespace . Il a fallu près de quatre heures pour que les 36 satellites, chacun de la taille d’une machine à laver, soient déployés.

« Succès de la mission! » OneWeb écrit dans une mise à jour Twitter . « Nous avons confirmé l’acquisition du signal pour les 36 satellites. »

Une fusée Soyouz lance 36 satellites Internet OneWeb en orbite depuis le cosmodrome de Vostochny en Sibérie orientale le 18 décembre 2020. (Crédit d’image: Arianespace)

Il s’agit du quatrième lancement global de OneWeb et du troisième en 2020, selon un aperçu d’Arianespace , sur un objectif à long terme de «fournir un accès Internet à tous, partout, tout le temps». L’entreprise dispose désormais de 110 satellites en orbite. La vision de OneWeb est d’avoir une flotte encore plus grande de petits satellites peuplés d’orbite terrestre basse avec un accès Internet haut débit.

Mais pour y arriver, OneWeb a besoin de financements supplémentaires s’élevant à environ 2,5 milliards de dollars pour achever sa constellation prévue de 650 satellites et construire l’infrastructure du réseau (qui coûteront tous entre 5,5 et 7 milliards de dollars).

Cela dit, le nouveau président exécutif de la société a déclaré le 9 décembre qu’il était optimiste que cela se produirait. La moitié des nouveaux fonds proviendra probablement des deux plus grands propriétaires de OneWeb et l’autre moitié proviendra de la collecte de fonds.

« Heureusement, OneWeb a dépensé beaucoup d’argent dans la première phase, et c’est là que beaucoup d’argent va réserver les lancements, construire des satellites », a déclaré Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises, à la Conférence internationale des télécommunications, selon SpaceNews . Bharti est l’une des plus grandes entités à avoir acheté OneWeb, dans le cadre d’un accord dont la clôture a été annoncée le 20 novembre.

Mittal a ajouté que Bharti a levé plus de 12 milliards de dollars au cours des 18 à 24 derniers mois pour d’autres projets, donc collecter plus d’argent pour OneWeb est dans le domaine des possibilités.

Aux termes du nouvel accord de propriété, Bharti et le gouvernement britannique détiennent chacun 42,2% de la société, la majeure partie du reste étant détenue par SoftBank et Hughes Network Systems, SpaceNews rapporté en novembre . OneWeb a également déclaré que son nouveau PDG serait Neil Masterson, qui a récemment clôturé 20 ans chez Thomson . avec son dernier rôle de co-chef de l’exploitation. Masterson a remplacé Adrian Steckel en tant que PDG.

Les 36 satellites Internet de OneWeb sont empilés en position de lancement avant un lancement le 18 décembre 2020 depuis le cosmodrome russe de Vostochny. (Crédit d’image: Arianespace)

OneWeb basé à Londres a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le 27 mars, quelques jours seulement après le lancement de près de trois douzaines de satellites en orbite. Le dépôt est intervenu après que son plus grand investisseur, Softbank, ait refusé une demande de financement supplémentaire, selon les médias de l’époque.

« Notre situation actuelle est une conséquence de l’impact économique de la crise du COVID-19 », a déclaré Steckel à l’époque, faisant référence à la récession soudaine qui a éclaté dans le monde quelques semaines seulement avant le dépôt du chapitre 11. « Nous restons convaincus de la valeur sociale et économique de notre mission de connecter tout le monde partout. »

